トニー：決勝トーナメントに入ると基準が変わった。審判はアジアに集中するよう求めてきた！

アル・アハリ・ジェッダのイングランド人FWイヴァン・トニーは、アル・ファイハ戦を1-1で終えた後、 水曜夕方に行われたサウジ・ロシェンリーグ第29節で、試合の流れと結果を左右した判定への怒りと不満を露わにした。

この試合ではアル・アハリに与えられるべきPKを2度も認めず、トニーは「審判の不公正」と批判。それでもチームのために全力で戦い続ける決意を示した。

試合後、トニーはサウジアラビアの「サマニア」ネットワークを通じて「VARを確認したにもかかわらず、主審は2つのPKを無視し、アル・アハリの権利を奪った」と語った。

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さらに「審判は『ACLに集中しろ』と言ったが、これが正常か？ヘッドセットが証拠を録音しているはずだ」と続けた。

さらに「審判は我々に集中しておらず、不可解な判定で相手を優遇した。処分を受けても構わない。これが真実だ」と語った。

最後にこう結んだ。「今シーズンはずっと認められていたプレーが、決勝トーナメントで突然基準が変わった」