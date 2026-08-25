ウィレムIIがトニー・フィリェナをフレンドロッテレイ・エールディビジに呼び戻す寸前にあると、Voetbal Internationalが報じている。31歳のMFはパナシナイコスとまだ1年の契約を残しているが、ギリシャの強豪クラブの構想にはもはや含まれておらず、近いうちにティルブルフでサインを交わす見通しだ。移籍ジャーナリストのムニル・ブアリンによれば、フィリェナはすでにウィレムIIと口頭合意に達しているという。

フィリェナは以前からオランダ復帰を考えていた。今夏にはSCカンブールがリーウワルデンへの加入を目指していたが、その可能性はすでになくなっている。

関係者によると、オランダ代表として15試合に出場したこのMFは、まもなくウィレムIIに合流する見込みだ。昇格組は移籍市場最終週にさらなる戦力補強を目指しており、フィリェナの加入によってクオリティーと豊富な経験の両方を手にすることになる。

中盤では、ウィレムIIはすでにカルフィン・トワイトとカスパー・ボーハールトの2つのポジションをおおむね埋めている。トワイトはゴー・アヘッド・イーグルスから復帰し、守備的MFと見られている一方で、ボーハールトはAZからレンタルで加入し、走力のあるMFとして起用されている。

トップ下のポジションでは、リーグ戦最初の2試合でユリエル・ファン・アールストが信頼を勝ち取った。若いMFはクラブ内で大きな才能と見なされているが、現時点でエールディビジの定位置を任せるのはまだ早すぎるのではないかという見方もある。

フィリェナの加入により、ウィレムIIはオランダリーグを知り尽くした選手を加えることになる。このMFはフェイエノールトの下部組織で育ち、デ・カイプではトップチームの中心的な戦力へと成長した。

フィリェナは最終的にフェイエノールトで公式戦200試合以上に出場し、2019年にFKクラスノダールへ移籍した。その後はエスパニョール、サレルニターナ、アランヤスポル、そしてパナシナイコスでプレーしてきた。

ギリシャでのフィリェナは、すでに行き詰まった状況にある。昨季は経験豊富なMFでありながら出場はわずか3試合にとどまっており、この夏の退団はすべての当事者にとって自然な流れとなっている。