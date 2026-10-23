トニーとトリンカオの活躍で、アル・アハリがアル・ハリージュのゴールに4発を突き刺す（ロシュン・リーグ）

アル・アハリがアル・ハリージュを4-1で下した。本日金曜日の夜、ジッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スポーツシティ競技場で両者が対戦したこの一戦は、サウジ・プロフェッショナル・リーグ（ロシュン・リーグ）の一環として行われた。

この試合は当初、昨日木曜日の夜に開催される予定だったが、サウジ・プロフェッショナル・リーグ（ロシュン・リーグ）協会が「ロジスティック上の事情」により24時間の延期を決定していた。

アル・アハリは試合序盤から攻撃的なプレスを仕掛け、6分にはトリンカンがペナルティーエリア内から放ったグラウンダーのシュートで最初の本格的な脅威を作り出したが、GKアル・ハイダリが2度にわたってこれを防いだ。

アル・アハリは11分に先制点を奪った。フリーキックからの精度の高いクロスにトニが見事に競り勝ち、ヘディングシュートをネットに突き刺した。当初はオフサイドの旗が上がりゴールは取り消されたものの、ビデオ判定が介入してゴールの有効性を確認し、ホームチームのリードが認められた。

アル・アハリは前半アディショナルタイム1分にも追加点に迫り、トリンカンがペナルティーエリア外から強烈なシュートを放ったが、アル・ハリージュの守備に当たってクロスバーのわずか上を越えていった。

後半に入ると、アル・ハリージュは同点を狙って攻撃の意志を見せ、49分にはバロウがペナルティーエリアの境界付近から強烈なグラウンダーのシュートを放ったが、ポストのわずか脇を通過した。

しかし、アル・アハリはすぐに57分、ゲストに2点目をお見舞いした。GKアル・ハイダリがボールのクリアを大きく遅らせるという重大なミスを犯し、それをトニが奪ってボンダレンコにパスを送り、ボンダレンコが難なくネットに流し込んだ。

アル・アハリは61分、3点目で試合を決定づけた。トニが中盤からの魔法のようなスルーパスで守備ラインを切り裂くと、トリンカンが素早く抜け出してGKアル・ハイダリと1対1となり、見事にボールをネットへと決めた。

アル・ハリージュの苦境は70分にさらに深まった。VARの確認の結果、主審がベニェガスの乱暴なタックルとイバニェスへの攻撃に対してレッドカードを提示したのだ。

アル・ハリージュは87分に点差を縮めた。右サイドでフセイン・アル・イサが巧みなドリブルを連続で披露し、グラウンダーのクロスを送ると、ゴール前でアル・ハイバリがこれに合わせて難なくネットに決めた。

アル・アハリは後半アディショナルタイム4分にPKを獲得した。トニがクレスポに倒されたもので、トニ自身がこれを決め、アル・ハイダリの右へ強烈なシュートを突き刺した。

この大勝により、アル・アハリは勝ち点を21に伸ばして順位表5位に浮上。一方、アル・ハリージュは勝ち点12のまま足踏みし、10位に位置している。