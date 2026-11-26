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サンドロ・トナーリは、トッテナムとイタリア代表のMFだ。『フトボル・エモーション・イタリア』のインタビューで、2020年から2023年まで在籍したミランでの経験を振り返った。

「僕にはミランにまつわる二つの物語がある」と2000年生まれのMFは語る。「一つ目は20歳までの話だ。その頃はまだ、ミランの世界に自分のすべてを投じてはいなかった。二つ目は20歳からの3年間だ。長い間、ファンとして応援しながらプレーもしていた。セリエBではほぼ毎週土曜日に試合があったから、日程が許せば、サン・シーロでの試合をよく見に行った。父から家族を通じて受け継いだものだから、子どもの頃からずっとミランを応援していたんだ」

トナーリは続ける。「20歳になってから、それが変わった。選手になると、ファンだった頃と同じようなチームとの関係は保てない。最初の年はファンだった頃のように接していたけど、思い入れが強すぎた。だから、その後は違う形で向き合った。でも、むしろそれがさらに素晴らしかったのかもしれない。ファンとしての自分をいったん脇に置いて、愛するチームとサン・シーロのようなスタジアムに突然自分がいるんだと実感し始めたからね」

最後にこう語った。「最初の年は簡単ではなく、少し苦労した。ただ、無観客でプレーしていたことは、自分にとって良い面もあった。良いことではなかったけど、当時の僕にはプレッシャーが一つ減ることになり、選手としては助けになった。でも、全体としてはつらかった。あの年は観客がいなくて、どの試合も親善試合のようで、サッカーらしくなかった。ミランは僕にとって多くの意味を持つ」

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トナーリは2020年から2023年までミランでプレーし、通算130試合出場で7ゴールを記録。2022年にはセリエA優勝を果たした。2023年には6400万でニューカッスルへ移籍。ニューカッスルでは、トナイは110試合に出場して10ゴールを挙げた。その後、2025年夏の移籍市場でロベルト・デ・ゼルビ率いるトッテナムへ1億800万ユーロで移籍。トッテナムでは2026-27シーズン序盤のここまで9試合に出場し、ゴールはまだない。

2000年生まれのトナーリは、2019年にブレシアでセリエB、2025年にニューカッスルでイングランドのリーグカップでも優勝している。イタリア代表では38試合に出場し、4ゴールを記録している。