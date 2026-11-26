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サンドロ・トナーリは、トッテナムとイタリア代表のMFだ。『フットボール・エモーション・イタリア』のインタビューで、2020年から2023年まで在籍したミランでの経験を振り返り、印象深い出来事を語った。

「僕にはミランとの物語が2つある」と2000年生まれのMFは語る。「1つ目は20歳までの物語だ。その頃はまだ、自分のすべてを懸けてミランの世界に入ったことはなかった。2つ目は20歳からの3年間だ。僕は長い間、選手としてプレーしながらミランのファンでもあった。セリエBではほぼ毎週土曜日に試合をしていたので、日程が許せば、サン・シーロで試合があるときには何度も見に行った。父から受け継いだものだから、子どもの頃からずっとミランが身近にあったんだ」

トナーリは続ける。「そして20歳になってから、その関係は変わった。選手になると、ファンだったときと同じ関係をチームと保つことはできない。最初の1年はファンとしての思いを持ち続けていたけど、強く感じすぎてしまった。だから、その後は違う形で向き合うようになった。でも、そのほうがもっと素晴らしかったのかもしれない。ファンとしての自分をいったん脇に置き、気づけば突然、愛するチームの一員としてサン・シーロのようなスタジアムに立っているのだと実感し始めたからね」

最後に、こう振り返った。「最初の1年は簡単ではなく、少し苦しんだ。ただ、無観客でプレーしていたことは、自分にとってプラスでもあった。いいことではなかったけど、当時の選手としての僕には、プレッシャーが一つ減るという意味で助けになった。でも全体としては、つらいことだった。あの年は観客がいなくて、どの試合も親善試合のようで、サッカーをしている感じがしなかった。ミランは僕にとって多くの意味がある」

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トナーリは2020年から2023年までミランでプレーし、通算130試合に出場して7ゴールを記録。2022年にはセリエA優勝を果たした。2023年には6400万でニューカッスルへ移籍。ニューカッスルではトナイが110試合で10ゴールを記録し、2025年夏の移籍市場でロベルト・デ・ゼルビ率いるトッテナムへ1億800万ユーロで移籍した。トッテナムでは2026-27シーズン序盤のここまで9試合に出場し、まだゴールはない。

2000年生まれのトナーリは、2019年にブレシアでセリエB、2025年にニューカッスルでイングランド・リーグカップの優勝も経験している。イタリア代表では38試合に出場し、4ゴールを挙げている。