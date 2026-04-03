トナーリ代理人が、プレミアリーグのビッグクラブとの関連報道を認めた

ニューカッスル・ユナイテッドのスター選手であるイタリア代表サンドロ・トゥナリの代理人、ビビ・リゾ氏は、今後、イングランド・プレミアリーグのトップクラブから、自身のクライアントを獲得したいという具体的な関心が寄せられていることを明らかにした。

最近の報道によると、トナーリは来夏の移籍市場において、アーセナルやマンチェスターの2大クラブの獲得候補リストに挙がっているという。

「フットボール・イタリア」が報じたリッツォのコメントによると、彼はニューカッスル・ユナイテッドとサポーターに対し、イタリア人スター選手に寄せられた多大な支援への深い感謝を表明するとともに、プレミアリーグのビッグクラブが同選手を注視していることを強調した。

リゾ氏は次のように語った。「トナーリは、何よりもまず人間として、そしてピッチ上でもヒーローだ。当初の構想は、サンドロを高いレベルに引き上げることだった。それは興味深い試みであり、その後の出来事（賭博問題による出場停止処分）があった後も、成功した選択であったことが証明された。 ニューカッスルのサポーターやクラブは、サンドロに対して信じられないほど素晴らしい対応をしてくれ、常に彼を支えてくれた」

トナリが現在、プレミアリーグ優勝を目指すクラブのターゲットになっているかという質問に対し、代理人は次のように答えた。「その通りです。それが目標でしたし、彼らが彼を視野に入れているのは当然のことです。彼は非常に素晴らしいパフォーマンスを見せています。」

リッツォ氏はさらに次のように付け加えた。「ニューカッスルへの移籍を決断した際、目標でありビジョンだったのは、サンドロが卓越した選手となり、イタリア人選手の中で最も価値のある存在になることだった」。

トナーリは2023年夏、7000万ユーロを超える移籍金でミランからニューカッスルへ移籍した。

代表レベルでは、このイタリア人MFは先週行われたワールドカップ予選プレーオフ準決勝で、アズーリが北アイルランドに2-0で勝利した試合において、1ゴールを決め、もう1ゴールをアシストした。

しかし、イタリア代表はプレーオフ決勝でボスニア・ヘルツェゴビナにPK戦の末に敗れ、3大会連続でワールドカップ本大会への出場を逃した。

トナリは今シーズン、ニューカッスルでの各種大会通算47試合に出場し、3ゴールと7アシストを記録している。

なお、このイタリア人スター選手の「セント・ジェームズ・パーク」での契約は2028年6月までとなっている。



関連記事：トナーリのアーセナル移籍に対し、ニューカッスルが即座に反応