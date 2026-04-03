トップ幹部…レアル・マドリードがアロンソに衝撃的な非難

レアル・マドリードは今シーズン、深刻な怪我に悩まされており、シーズンが佳境を迎える中、これがチームに悪影響を及ぼす可能性がある。

これに関連し、スペイン紙「アス」は金曜日、レアル・マドリードが今シーズンの相次ぐ負傷の原因を、前監督チャビ・アロンソ時代の不十分な計画にあると見ていると報じた。同紙によると、レアル・マドリードは懸念されるほどの大幅な欠場者数の増加に苦しんでいるという。

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マドリードの同紙は以前の報道で、アロンソがレアルの指揮を執った際、フィジカルコーチのアントニオ・ベントスが疎外され、事務的な管理職に回されたことを指摘していた。これにより、準備方法やトレーニング負荷に変化が生じ、特に後半戦においてチームのフィジカルコンディションが明らかに低下し、筋肉系の怪我や疲労が増加した。

フィジカルコンディションはレアル・マドリード内部で大きな問題となっていた。サウジアラビアで開催されたスペイン・スーパーカップでのベントスの一時的な復帰は、不満の明確な表れであり、またニコ・ミヘッチが医療監督として復帰し、この状況の悪化を食い止めようとした。

『アス』紙は、バルベルデやヴィニシウスといった選手たちのコンディションが好転したのは、アルバロ・アルビロア監督の就任後に生じた計画の不備が是正され、ベントス氏が完全な権限を持って復帰したことによるものだと分析した。一方で、内部では「無駄にした時間」に対する悔しさも滲んでいる。