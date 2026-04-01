ESPNが水曜日の午後に報じたところによると、ダニロ・ドゥエキは今後、スリナム代表としてプレーすることはないという。ユニオン・ベルリンに所属するロッテルダム出身のこのディフェンダーは、代表入りという夢を諦めざるを得なくなった。

スリナムサッカー協会は、ドゥエキの代表資格取得に向けて長い間取り組んできた。ユニオン・ベルリンのディフェンダーであるドゥエキ自身はスリナム代表としてプレーすることを強く望んでいたが、FIFAから代表資格を認められなかった。

ESPNによると、この決定に対してスポーツ仲裁裁判所（CAS）に異議申し立てを行ったが、結果は得られなかった。「ドゥエキは過去にオランダU-21代表でプレーしていた。オランダのU-21代表として最後にプレーした際、彼はまだスリナムのパスポートを所持していなかった。そのため、他の連盟への移籍は不可能だ」

しかし、フレンド・ロテリー・エールディヴィジの広報担当者は、注目すべき問題について次のように記している。「アヤックスのGKマーテン・パエスも同試合に出場し、後にインドネシアサッカー連盟への移籍が認められたことから、スリナム側はFIFAの決定をCASで覆せるものと期待していた。」

「しかし、スポーツ仲裁裁判所（CAS）はFIFAの決定を支持した」と、ESPNの情報筋は確認している。「なぜドゥーキは移籍を認められず、パエスには認められたのか、その理由は明らかではない。」

ドゥーキは代表でのキャリアを諦めざるを得ないようだ。27歳のこのディフェンダーはオランダ代表でプレーする可能性はまだ残されているが、そこには膨大な数のライバルが存在する。

一方、ドゥエキはベルリンでの最後の数ヶ月を過ごしている。彼はここ数年でブンデスリーガの優秀なディフェンダーへと成長し、移籍金なしで獲得可能となっている。