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トッテナム・ホットスパーの3連勝は土曜日、ノア・オカフォーの終盤のゴールによって残念な形で途切れ、リーズ・ユナイテッドに貴重な勝利を許した。トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、エランド・ロードで試合の主導権を失った後半の精彩を欠く戦いを悔やんだ。

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ヨークシャーで失速したトッテナム

トッテナムの勢いはエランド・ロードで突如止まった。リーズ・ユナイテッドが9月以来となるプレミアリーグでの勝利を収めた。決勝点が生まれたのは終了11分前。途中出場のスイス代表FWノア・オカフォーが、同じく途中出場のハリー・ウィルソンと連係し、アントニン・キンスキーを破る強烈なシュートを放ってホームサポーターを歓喜に沸かせた。

試合後、TNTスポーツの取材に応じたデ・ゼルビ監督は、悔しさをにじませながら認めた。「後半の我々は負けて当然だった。本来のプレーができなかった。これは我々にとっての道のりだ。この試合から学べる。後半のパフォーマンスは申し訳ない。トップチームらしいプレーができなかった。後半は必要な気迫とフィジカルが欠けていた」

ボーグルのタックルを巡る物議

後半はリーズが主導権を握った一方、前半にはトッテナムのベンチを激怒させる大きな物議があった。前半終了間際の判定を踏まえれば、オカフォーが終盤に均衡を破った時点でリーズが11人をピッチに残していたのは、幸運だったとも言える。

30分を少し過ぎた頃、ジェイデン・ボーグルがマティス・テルに危険なタックルを仕掛けたが、処分を受けなかったことでデ・ゼルビ監督は激怒した。4分以上に及ぶVARのチェック後、主審のジョン・ブルックスはリーズのDFを退場させない判断を下し、結局、警告も与えなかった。その後、テルが負傷によりドミニク・ソランケとの交代を余儀なくされたことで、デ・ゼルビ監督の怒りはさらに募った。

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イタリア人指揮官は、ボーグルへの寛大な対応を、ペドロ・ポロに出された警告と比較した。自身のDFへの警告について、「ペドロ・ポロのプレーは競り合いだった。信じられないイエローカードだ。マティス・テルの最初の場面は見ていないので、何も言えない」と語った。

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判定とVARへの不満

テルへのタックルに処分が下されなかったことへの不満は明らかだったが、デ・ゼルビ監督は敗戦の原因を判定だけに求めることはしなかった。この結果、先制を許した際のトッテナムの苦戦も改めて浮き彫りとなった。トッテナム・ホットスパーは、先制点を奪われたプレミアリーグの直近39試合で勝利がなく、同大会におけるクラブ史上最長の記録となっている。

ボーグルのプレーについて、主審がピッチ脇のモニターを確認すべきだったと思うかと問われると、デ・ゼルビ監督は答えた。「いや。私は主審を大いに信頼している。モニターを見に行っても何も変わらない。正しい判定が下されなかったのかどうかは分からない。我々は改善できる部分がある自分たちのパフォーマンスに目を向けなければならない」

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試合の影響と今後の展望

オカフォーの今季2点目が決勝点となり、リーズは6試合ぶりの勝ち点3を獲得。2021年5月以来となるトッテナム戦の勝利で、順位を8位に上げた。一方、5試合ぶりの敗戦を喫したトッテナムは10位に後退した。

代表ウィーク明けの11月21日、トッテナムはイプスウィッチ・タウンをホームに迎え、巻き返しを図る。一方のリーズは同日、チェルシーとの厳しいアウェー戦に臨むため、スタンフォード・ブリッジに乗り込む。