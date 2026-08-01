バルセロナが金曜夜に公式発表したところによると、ジェシー・ビシウがクラブ・ブルッヘからカタルーニャへ移籍する。攻撃的な選手であるビシウは、2031年までの5年契約にサインした。

移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノによると、バルセロナはベルギーの強豪クラブに850万ユーロという高額な移籍金を支払う。また、ブルッヘは将来の売却益の20％を受け取る条項も確保したという。

ビシウの移籍金はかなり高額に映る。というのも、18歳の同選手はこれまでトップリーグで1試合もプレーしていないからだ。2020年に12歳でブルッヘへ加入し、それ以降は同クラブで育成を受けてきた。15歳の時にはすでにベルギー2部リーグのBチームでデビューも果たしていた。

バルセロナがジェシー・ビシウの加入を歓迎：ブルッヘではまだトップリーグ出場なし

昨季、左ウイングのビシウはBチームで時折定位置をつかみ、2部リーグで15試合に出場した。さらにブルッヘのU-19でもユースリーグに出場し、8試合で3ゴール1アシストを記録。ベルギー勢は決勝まで勝ち進んだが、レアル・マドリー相手にPK戦の末に敗れた。もっとも、ビシウはこの決勝では終盤直前になってから投入されている。





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一方で、ベルギーU-19代表のビシウにとって、ブルッヘのトップチームでのデビューはかなわなかった。スペイン王者は移籍発表の中でビシウについて「スピード、フィジカルの強さ、そしてドリブル能力を兼ね備え、輝かしい未来が待つウインガーをバルサは獲得した」と紹介している。

国際舞台では、ビシウは昨年のU-17欧州選手権で注目を集めた。4試合で2アシストを記録し、ベルギーを準決勝進出に導いたためだ。バルサでは、ひとまずスペイン4部に所属するセカンドチームで実戦経験を積む見通しだ。ただし、ハンジ・フリックが定期的にAチームのトレーニングにも呼ぶ見込みで、新戦力を段階的に高いレベルへ適応させていくことになりそうだ。