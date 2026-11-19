共有 GOALをGoogleでフォロー

トッテナムとリヴァプールが、セリエAで鮮烈なスタートを切ったモンツァのグスタボ・ヴァレラを注視している。21歳のポルトガル人ストライカーは急速に欧州屈指の人気銘柄となり、1月の移籍市場を前に4000万ユーロの値札が付けられた。

広告

プレミアリーグの強豪も争奪戦に参戦

トッテナムとリヴァプールが、 モンツァで躍動するヴァレラ の獲得候補として浮上した。プレミアリーグの両クラブは、イタリア1部で鮮烈なスタートを切った21歳のストライカーを注視している。『Il Corriere dello Sport』によると、トッテナムはすでにポルトガル人FWの獲得が可能かどうか、正式に問い合わせている。

一方のリヴァプールは、急速に成長するフィジカル面と技術面を評価するため、モンツァの試合に定期的にスカウトを派遣している。両クラブの積極的な関心により、欧州で繰り広げられる激しい争奪戦は新たな局面を迎えた。1月の移籍市場を前に、これまではユヴェントスが高い評価を受ける同選手の獲得で最有力候補とみられていた。

セリエAで台頭したゴールゲッター

ヴァレラは夏にベンフィカから250万ユーロという割安な移籍金で加入して以来、目覚ましい活躍を見せている。新天地に素早く適応し、イタリアで最も決定力の高いフィニッシャーとしての地位を確立。今季のセリエAでは最初の10試合で9ゴールという際立った成績を残し、この好調ぶりによって得点ランキングの首位に立った。

クラブでの圧倒的なパフォーマンスは、代表の舞台でも見過ごされていない。このFWは最近、ポルトガルA代表に初招集され、世界的な注目度をさらに高めた。

広告 広告

ベンフィカが持つ重要な契約上の権利

ヴァレラの争奪戦に加わっているのは、トッテナム、リヴァプール、ユヴェントスだけではない。イングランドのアーセナル、ブレントフォード、サンダーランドに加え、セリエAのナポリも獲得の可能性を探っている。

Related Topics

移籍を成立させるには、古巣ベンフィカに関する慎重な交渉も必要になる。ベンフィカは同選手を買い戻す直接的なオプションを持たない一方、将来の移籍金の20％を受け取る条項を保持している。

さらにベンフィカには、モンツァが受けた正式オファーと同条件を提示できる契約上の権利がある。この点は、引く手あまたのストライカーが最終的にどこでプレーするかに大きく影響する可能性がある。

広告

モンツァは高額な要求額を設定

モンツァは現在抱える攻撃の逸材の価値を十分に認識しており、高額な移籍金を要求する構えだ。複数の情報源によると、クラブは主力選手の要求額を4000万ユーロに設定している。

今後の1月の移籍市場では、この若きアタッカーを巡ってクラブ間で激しい交渉が繰り広げられそうだ。合意に至るまで、ヴァレラはピッチ上で目覚ましい得点記録を伸ばすことに集中する。