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トッテナム・ホットスパーは日曜日、サンダーランドに勝利した。トーマス・ムニエが早い時間帯に退場となると、トッテナムは数的優位を生かし、ジェームズ・マディソンの2得点で2-0の勝利を収めた。今季の不振のスタートを経て、トッテナムは現在8位。サンダーランドは18位につけている。

サンダーランドはブライアン・ブロビーを起用できなかった。オランダ代表のブロビーは太ももの小さな断裂から回復の途上にある。一方、ロビン・ルーフスは出場し、トッテナムではセンターバックのミッキー・ファン・デ・フェンとヤン・ポール・ファン・ヘッケもそろって出場した。

試合はサンダーランドにとって最悪の滑り出しとなった。10分、ムニエがオマル・マルムシュの足首にスパイクの裏を当てた。ピーター・バンクス主審は当初、ムニエにイエローカードを提示したが、VARのモニターで映像を確認して判定を変更。一発退場となった。

1人多いトッテナムは当然ながら試合を支配したが、すぐに結果にはつながらなかった。マルムシュとファン・ヘッケのシュートは、ルーフスを十分に脅かすものではなかった。

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それでも、アウェーチームの流れるような攻撃から先制点が生まれた。マルムシュが攻め上がったアンドリュー・ロバートソンにボールを渡すと、その低いクロスをマディソンがニアポストで押し込み、0-1とした。

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数的不利のサンダーランドも前半終了間際には好機をつくり、トライ・ヒュームとジュール・アホカに同点のチャンスが訪れた。ヒュームのシュートは枠を越え、アホカのシュートはアントニン・キンスキーに阻まれた。

サンダーランドは後半も試合を盛り返そうとした。しかし、トッテナムが徐々に主導権を強め、チャンスをほとんど与えなかった。一方で、サンドロ・トナーリはルーフスの好セーブに阻まれ、リードを2点に広げることはできなかった。

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残り約20分で、再びマディソンが決定的な仕事をした。イングランド人のマディソンがコーナーキックから鋭いボールを送ると、ボールはポストの内側をたたき、そのまま鮮やかにゴールへ吸い込まれた。

トッテナムは直近のプレミアリーグ6試合で実に5勝を挙げ、8位に浮上した。一方、18位サンダーランドの状況は厳しい。マンチェスター・ユナイテッドとの勝ち点差は1、クリスタル・パレスとの差は2だ。