トッテナム・ホットスパー、降格回避へ大きな追い風

ウェストハム・ユナイテッドの降格危機が迫っている。ヌノ・エスピリト・サント監督率いるチームは日曜、アウェーでニューカッスル・ユナイテッドに1-3で敗れ、残り1試合でプレミアリーグ18位にとどまる。

先発スヴェン・ボットマンを起用したニューカッスルは開始早々その意図を示した。ハーヴェイ・バーンズとニック・ウォルテマデがチャンスを作ったが、最初は決まらなかった。しかし15分、バーンズのクロスをウォルテマデが押し込み先制。

直後、裏へ抜け出したオスレイがGKと1対1になり、冷静に決めて2-0。

クリセンシオ・サマーヴィルが動き回ったが、ウェストハムはほぼ試合から脱落。それでもタティ・カステラーノスに好機が訪れ、ブルーノ・ギマランイスもゴールに迫った。65分には3-0。再びオスラが素早い攻撃の仕上げ役となった。

直後、ヘルマンセンのロングキックをカステヤノスがワンバウンドからオーバーヘッドで叩き込み3-1。さらに至近距離からのシュートはクロスバーを叩いたが、ニューカッスルは凌いだ。

残るはホームでのリーズ戦のみ。18位ウェストハムの降格はほぼ確定だ。17位トッテナムは2ポイント上で、チェルシー（アウェイ）とエバートン（ホーム）の2試合を残す。11位ニューカッスルは49ポイントで、欧州カップ出場は理論上の可能性のみとなった。