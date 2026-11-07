トッテナム・ホットスパーは、ハリー・ケインの復帰の可能性を巡り、今も特別な切り札を握っている。イングランド人ストライカーが最近バイエルン・ミュンヘンと新たな巨額契約を結んだものの、古巣には将来の移籍に影響し得る条項がある。これは『テレグラフ』が報じた。

ケインは最近、バイエルンとの契約を2029年半ばまで延長した。以前の報道によると、これにより週給約40万ポンドとされる基本給が保証され、欧州で最も高給を得る選手にもなった。それでも、契約延長によってトッテナムが元主将との再会の可能性をすべて失ったわけではない。

トッテナムは2023年夏にケインをバイエルンへ移籍させた際、特別な権利を取り付けていた。他クラブが同選手に提示したオファーと同額を提示できる、いわゆる「優先的な同額オファー提示権」だ。この取り決めは、契約がさらに延長された場合も含め、ケインがバイエルンに在籍する全期間にわたって有効となる。

この条項が意味を持つのは、バイエルンがケインの売却を決め、本人もトッテナムへの復帰に前向きな場合に限られる。移籍金は事前に定められていない。他クラブがバイエルンと合意した場合、トッテナムには同額のオファーを提示し、ケインをロンドンへ連れ戻す機会が与えられる。

『テレグラフ』によると、トッテナムはクラブ歴代最多得点者を呼び戻すため、資金面で実現可能な機会があれば逃さないという。ただ、ケイン自身は現在、復帰を考えていない。33歳のストライカーはバイエルンでの将来に完全に集中しており、今もビッグタイトルの獲得を望んでいる。

ケインは2023年、約9500万ユーロでドイツへ渡った。トッテナムでは実に13年間プレーし、通算280ゴールを記録。クラブ史上最多得点を挙げた選手となった。

バイエルンでも印象的な数字を残しており、先週のバロンドール受賞はその頂点となった。それでも、両クラブ間の取り決めにより、トッテナム復帰の可能性はわずかに残されている。