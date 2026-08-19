トッテナム・ホットスパーがサビーニョとオマル・マーモウシュの獲得に本腰を入れていると、『The Athletic』の記者デイヴィッド・オーンスタインが水曜日に伝えた。ロンドンのクラブは前線の強化を目指しており、マンチェスター・シティ所属のこの2人が補強リストの最上位にいる。

さらにオーンスタインによれば、トッテナムとマンチェスター・シティの交渉は順調に進んでいる。ただし、最終合意にはなお時間を要しているものの、北ロンドンでは近く署名が交わされるとの期待が高まっている。

サビーニョはアーセナルとのコミュニティ・シールド（0-3で敗戦）の試合メンバーから外れていた。マーモウシュは後半からエンツォ・マレスカ監督によって投入された。両アタッカーは今夏、クラブを離れることが認められているようだ。

トッテナムは昨年、サビーニョを5000万ユーロで獲得間近とみられていた。しかし、その取引は成立せず、その後ブラジル人アタッカーはエティハド・スタジアムで2031年半ばまで契約を延長した。

トッテナムは今移籍期間、すでに新戦力に2億7000万ユーロを費やしている。サンドロ・トナーリ（1億800万ユーロ）、マテウス・フェルナンデス（1億ユーロ）、ヤン・パウル・ファン・ヘッケ（6000万ユーロ）に多額の資金を投じた。

さらに、アンディ・ロバートソン、マルコス・セネシ、マルティン・ドゥブラフカを加え、経験も補強した。それでも、2年連続で17位に終わったトッテナムは、今夏の移籍市場でまだ動きを終えていないようだ。

Voetbal International は先週、コーディ・ガクポがトッテナム・ホットスパーと大筋合意に達したと報じた。リヴァプールが北ロンドンから受け取った最初のオファーは7000万ユーロだ。なお、ガクポへの関心はサビーニョへの興味とは別件だという。