プレミアリーグ - プレミアリーグ Tottenham Hotspur Stadium

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トッテナム・ホットスパー対エバートンの視聴方法：テレビ放送とオンラインライブストリーム

トッテナム・ホットスパー対エバートンの試合はViaplayでライブ配信されます。以下のリンクから直接視聴できます。

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チームニュース＆メンバー

ロベルト・デ・ゼルビ監督は、この大一番で多くの選手を欠く。シャビ・シモンズ、ベン・デイヴィス、ウィルソン・オドベール、デヤン・クルセフスキ、クリスティアン・ロメロ、モハメド・クドゥスが負傷で欠場。予想される先発は、GKアントニン・キンスキー、DFミッキー・ファン・デ・ヴェン、ペドロ・ポロ、ケヴィン・ダンソ、デスティニー・ウドギー。 中盤はジョアン・パリニャ、ロドリゴ・ベンタンクール、コナー・ギャラガー。前線はマティス・テル、パペ・サール、リシャルリソンと予想される。

エバートンはジャック・グリーリッシュとジャラッド・ブラントウェイトが負傷欠場。デビッド・モイーズ監督は、GKジョーダン・ピックフォード、DFジェイク・オブライエン、ヴィタリー・ミコレンコ、ジェームズ・ターコウスキー、マイケル・キーンの布陣が予想される。 中盤はンディアイ、イロエグブナム、ガーナー、ロール。攻撃オプションはデュースベリー＝ホールとベト。変更があれば随時更新する。

最近の調子

トッテナムは直近のプレミアリーグ5試合で2勝2分1敗と波がある。 直近のホームチェルシー戦では2-1で敗れ、痛手となった。その前に行われたアストン・ヴィラ（1-2）とウルヴァーハンプトン（0-1）とのアウェー戦では勝利し、4ポイントを獲得していた。5試合の合計は7得点7失点である。

エバートンは直近5試合で1分4敗と苦戦している。 直近はホームでサンダーランドに1-3で敗れた。マンチェスター・シティ戦で3-3の引き分けを演じたが、その後ウェストハム（2-1）とリヴァプール（1-2）に敗れている。5試合で9得点ながら11失点と守備の不安が顕著だ。

両チームの対戦成績

直近の対戦は2025年10月。トッテナムがグディソン・パークで3-0と勝利した。この結果で、それまでの不安定な流れは一変。その年の初めにはエバートンがホームで3-2と勝ち、2024年8月にはトッテナムがホームで4-0と圧勝していた。 直近5試合ではトッテナムが優位だが、アウェーではスパーズにとって結果が読みにくい。

順位

プレミアリーグではトッテナムが17位、エバートンが12位。スパーズは最終節に降格の危機がある。