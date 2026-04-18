トッテナム・ホットスパーは、シモンズの驚異的なゴールにもかかわらず、土壇場で貴重な勝ち点を逃した。

土曜日のプレミアリーグ残留争いでは、トッテナム・ホットスパーが貴重な勝ち点を逃した。シャビ・シモンズの鮮やかなゴールで勝利かと思われたが、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンが終盤に2-2の同点に追いついた。18位に沈むトッテナムは、チャンピオンシップ降格の危機が迫っている。

前半は互角。30分過ぎ、ファン・デ・ヴェンが至近距離からのウェルベックのシュートをブロック。ボールはポストに当たり跳ね返り、ホームチームは危機を免れた。

直後、シモンズがエリア内に送ったボールをポロがヘディングで押し込み先制。シモンズの追加点狙いはポストに阻まれ、ポロのフォローもフェルブルッゲンが阻止した。

右クロスをパスカル・グロスが供給し、三笘薫が上隅へ豪快なボレーを叩き込んだ。

後半はブライトンがボールを支配したが、最大のチャンスはトッテナムに訪れた。16メートル手前からジョアン・パリニャが放った強烈なシュートはコースを変え、ヴェルブルッゲンが足でブロックした。その直前の展開はシモンズの巧みな動きから生まれていた。試合も終盤に差し掛かっていた。

終了15分前、シモンズが左から切り込みポストを叩くシュートで2-1。直後、選手とファンが喜びに湧いた。

トッテナムのオランダ人エースは試合終了間際に激しい痙攣に見舞われたが、ロベルト・デ・ゼルビ監督がすでに5回の交代枠を使い切っていたため、交代できなかった。94分、ケビン・ダンソがヤン・ポール・ファン・ヘッケに抜かれ、途中出場のジョルジーニオ・ラッターが2-2の同点ゴールを叩き込んだ。