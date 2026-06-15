トッテナム・ホットスパーは移籍市場で大型補強へ全力投球し、好反応を得ている。

トッテナム・ホットスパーが移籍市場で大胆な動きを見せる。移籍市場の専門家マッテオ・モレットとファブリツィオ・ロマーノによると、同クラブはニューカッスル・ユナイテッドのスター、サンドロ・トナリ争奪戦に参入した。

モレットは「トッテナムはトナリに『新プロジェクト』の鍵を託す準備ができている」と報告する。トナリの契約は2029年半ばまで残り、ニューカッスルにはさらに1シーズン延長できるオプションがある。

しかし移籍金は1億ポンド（約1億1500万ユーロ）とされ、マンチェスターU、マンチェスターC、アーセナルも興味を示すため、実現は容易ではない。

マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、アーセナルも2023年にACミランから約6500万ユーロで加入した26歳の獲得を望む。賭博による出場停止が話題となったが、彼はニューカッスルで110試合に出場した。

トッテナムはトナリを最優先ターゲットとし、故郷に近いブレシア出身のデ・ゼルビ監督を「秘密兵器」として獲得を狙う。

トッテナムはすでにトナリから前向きな反応を得ており、代理人のジュゼッペ・リソ氏も今夏の移籍の可能性を否定していない。

デ・ゼルビ監督は就任後プレミアリーグ残留を果たし、来季は上位を狙う。