トッテナム・ホットスパーはマンチェスター・シティに先んじるため、1億ポンド超のオファーを提示した。

トッテナムはサンドロ・トナリ獲得に約1億500万ユーロを提示。ニューカッスルは1億1500万ユーロを要求し、交渉が続いている。

両クラブは移籍の可能性について協議中だ。トッテナムは以前からこのイタリア人MFの獲得を目指しており、同選手はニューカッスルと2028年半ばまでの契約を結んでいる。Transfermarktは現在、彼の市場価値を8000万ユーロと見積もっている。

トッテナムは有力候補だが、マンチェスター・シティも興味を示している。新監督エンツォ・マレスカは中盤補強を狙い、同郷の選手を適任と見ている。近いうちに最初のオファーが出るか注目される。

26歳のトナリは2023年からニューカッスルに所属し、2025年にはEFLカップを制した。それ以前は母国イタリアのブレシアやACミランでプレーした。

トッテナムは今夏、移籍市場で活発に動いている。アンディ・ロバートソン、マルコス・セネシ、マルティン・ドゥブラフカをフリーで獲得し、ヤン・ポール・ファン・ヘッケをブライトンから6000万ユーロで引き抜いた。

ロベルト・デ・ゼルビ監督率いる同クラブは、ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マテウス・フェルナンデスも獲得する見込みで、本人はウェストハム・ユナイテッドからメディカルチェックの許可を得ている。

クラブはフェルナンデス獲得に8500万ポンド（約9900万ユーロ）の固定移籍金を支払い、クラブ史上最高額となる。これまでの最高は6500万ユーロで加入したシャビ・シモンズだった。