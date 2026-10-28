クリスタル・パレスのピエール・サージュ監督の去就が瀬戸際にあると、ガーディアン紙が報じた。ロンドンのクラブはここまで期待外れのシーズンを送っており、フランス人指揮官は今週末にも職を失う可能性がある。

サージュは今季開幕時に、RCランスからクリスタル・パレスの監督に就任した。47歳の指揮官は北フランスで過ごした唯一のシーズンに、クラブ史上初のクープ・ドゥ・フランス優勝とリーグ・アン2位という大きな成果を残していた。

サージュはランスをチャンピオンズリーグ出場へ導いたにもかかわらず、ノッティンガム・フォレストへ去ったオリバー・グラスナーの後任を探していたパレスからの誘いを受けた。

オーストリア人のグラスナー監督の下、パレスはFAカップ、イングランド・スーパーカップ、カンファレンスリーグを制した。だがサージュは、2勝1分け5敗で17位にとどまるイーグルスで、高まった期待にここまで応えられていない。

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10月18日にブライトン＆ホーヴ・アルビオンとの敵地での試合に0-5で大敗した後、サージュはクラブ首脳陣から、早急に結果を改善する必要があると伝えられた。週半ばのヨーロッパリーグ、ベシクタシュ戦を2-2で引き分けた後、パレスは日曜日、ホームでニューカッスル・ユナイテッドに0-2で敗れた。

パレスはプレミアリーグのクラブの中で、8試合を終えて最多の19失点を喫している。水曜日にはEFLカップでフラムと敵地で対戦し、その3日後にはプレミアリーグでトッテナム・ホットスパーとの敵地でのロンドン・ダービーが控える。

「ピエール・サージュにはクリスタル・パレスの状況を立て直すための猶予が与えられたが、依然として大きなプレッシャーにさらされており、土曜日にトッテナムに敗れれば解任される可能性がある」と、ガーディアン紙は伝えている。

パレスの経営陣は現在もサージュを巡って意見が割れている。サージュを支持する側は、主力のマクサンス・ラクロワが退団したことや、その代役であるアクセル・ディサシが出場停止から復帰したばかりであることを指摘する。さらに、フランス代表FWジャン＝フィリップ・マテタもハムストリングの負傷でしばらく離脱していた。

選手たちは今もサージュを支持している。ただ、クラブ首脳陣からは、パレスで指揮を執り続けるにはトッテナム戦で結果を出すことが極めて重要だと伝えられている。後任候補には、いずれも現在フリーのトーマス・フランク、ショーン・ダイチ、ロブ・エドワーズの名前が挙がっている。



