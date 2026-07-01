ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、トッテナム・ホットスパーはマテウス・フェルナンデスを獲得する見通しだ。 フェルナンデスはウェストハムからメディカルチェックの許可を得ており、トッテナムは移籍金8500万ポンド（約9900万ユーロ）を支払う。これはクラブ史上最高額となる。

21歳のフェルナンデスは4月初めにポルトガル代表デビューしたが、ロベルト・マルティネス監督が率いるW杯代表には選ばれなかった。ウェストハムでの活躍で、マンチェスター・ユナイテッドなど複数クラブが注目していた。

6月中旬にはスカイ・スポーツがマンチェスター・ユナイテッドが最初のオファーを用意していると伝えたが、移籍は実現しなかった。結果としてフェルナンデスを獲得したのはトッテナムである。

彼は昨年夏、約4400万ユーロでサウサンプトンからウェストハムへ移籍。スポルティング・リスボンの下部出身で、低迷するチームの中で数少ない希望だった。

クラブは最終節でプレミアリーグから降格し、主力放出を余儀なくされている。

フェルナンデスは2030年半ばまでウェストハムと契約していたが、クラブは今回、代表キャップ1回の彼に対して巨額移籍金を得ることになった。

シャビ・シモンズの6500万ユーロを抜き、クラブ史上最高額となった。 降格を免れたトッテナムは、来季の飛躍へ全力を注ぐ。

その一環として、リヴァプールからアンディ・ロバートソン、ボーンマスからマルコス・セネシをフリーで獲得。さらにブライトンからオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケを6000万ユーロで迎え入れた。