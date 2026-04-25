トッテナム・ホットスパーが2026年初の勝利を挙げ、シモンズにとっては劇的な午後となった。

トッテナムは土曜、プレミアリーグ残留へまたも貴重な勝ち点3を得た。18位のトッテナムは、すでに降格が決まった最下位ウルヴァーハンプトンを終盤の1-0で下した。勝利したものの、シャビ・シモンズは重傷を負った。

前半は両チームとも決定機を作れず。トッテナムはシャビ・シモンズ中心に攻めたがウルブズの守備を崩せなかった。ウルブズもカウンターで反撃した。

前半終了間際にはドミニク・ソランケが負傷退場し、リシャルリソンが代役に入った。ハーフタイムにはランダル・コロ・ムアニに代わりマティス・テルが投入され、攻撃に厚みが出た。

さらにシモンズがゴールラインへ走り込んだ際につまずき、激痛で動けなくなった。チームスタッフによる治療を受け、代表のクーマン監督にとってもW杯出場が危ぶまれる事態となった。

自力で立ち上がったものの、ロベルト・デ・ゼルビ監督は交代を余儀なくされた。

終盤は攻勢を強めたトッテナム。ベンタンクールのヘディングはGKホセ・サが好守で阻み、リシャルリソンのヘディングもドハーティがゴール前でクリアした。

トッテナムは少ないチャンスをものにし0-1で先制。ジョアン・パリニャが至近距離から押し込んだ。VAR確認後、ゴールは認定された。ライバルのウェストハムがエバートンに2-1で勝利したため、この3ポイントは極めて重要だった。

ウェストハム・ユナイテッド 2-1 エバートン

試合前、ウェストハムは33ポイントで18位スパーズを2ポイント上回っていた。欧州出場を狙うエバートンは勝利が必須だった。後半7分、ボウエンのCKをソウチェクが頭で合わせ、ハマーズが先制した。

88分にはクロスボールを処理しきれず、ターコウスキーからデュースベリー＝ホールへつながり、同点弾を許した。

しかし92分、ボウエンが右から折り返し、途中出場のウィルソンが冷静に右足で決めて逆転。2-1で西ハムが辛勝した。