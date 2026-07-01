トッテナム・ホットスパーが移籍金1億1500万で移籍記録を更新。

『The Athletic』のデビッド・オーンスタイン氏によると、トッテナム・ホットスパーはサンドロ・トナリの移籍でニューカッスル・ユナイテッドと合意した。移籍金はボーナス込みで1億1500万ユーロ。トナリはメディカルチェック後、北ロンドンのクラブと複数年契約を結ぶ。

両クラブはかねてから交渉を続けていた。トッテナムは2028年半ばまでニューカッスルと契約するイタリア代表MFの獲得を熱望していた。Transfermarktの推定市場価値は8000万ユーロ。

マンチェスター・シティやアーセナルも興味を示したが、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるトッテナムが獲得競争を制した。

26歳のトナリは2023年からニューカッスルに所属し、2025年にはEFLカップを制した。それ以前は母国イタリアのブレシアとACミランでプレーした。

トッテナムは今夏、移籍市場で活発に動いている。アンディ・ロバートソン、マルコス・セネシ、マルティン・ドゥブラフカをフリーで獲得し、ヤン・ポール・ファン・ヘッケをブライトンから6000万ユーロで引き抜いた。

さらにロマーノ氏によると、デ・ゼルビ監督率いるクラブはマテウス・フェルナンデスも獲得する見込みで、本人はウェストハムからメディカルチェックの許可を得ている。

北ロンドンのクラブはフェルナンデス獲得に8500万ポンド（約9900万ユーロ）の固定移籍金を支払う。これにより、彼はクラブ史上最高額で加入した選手となる。これまでの記録は6500万ユーロで加入したシャビ・シモンズだった。