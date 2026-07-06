トッテナム・ホットスパーは公式チャンネルでサンドロ・トナリの加入を発表した。ボーナス込みの移籍金は約1億1500万ユーロ。トナリは2032年半ばまでの契約にサインした。

両クラブは以前から移籍について協議を重ねていた。トッテナムは、2028年半ばまでニューカッスルと契約していたイタリア代表MFの獲得を、かねてから狙っていた。Transfermarktは現在、彼の市場価値を8000万ユーロと見積もっている。

マンチェスター・シティやアーセナルも興味を示したが、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるトッテナムが獲得競争を制した。

26歳のトナリは2023年からニューカッスルに所属し、2025年にはEFLカップを制した。それ以前はイタリアでブレシアとACミランでプレーした。

トッテナムは今夏、移籍市場で活発に動いている。アンディ・ロバートソン、マルコス・セネシ、マルティン・ドゥブラフカをフリーで獲得し、ヤン・ポール・ファン・ヘッケをブライトンから6000万ユーロで引き抜いた。

ファブリツィオ・ロマーノによると、デ・ゼルビ監督率いるクラブはマテウス・フェルナンデスも獲得する見込みで、本人はウェストハムからメディカルチェックの許可を得ている。

クラブはフェルナンデス獲得に8500万ポンド（約9900万ユーロ）の移籍金を支払い、クラブ史上最高額となる。これまでの最高は6500万ユーロで加入したシャビ・シモンズだった。