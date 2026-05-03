トッテナム・ホットスパーがアウェーで圧勝し、降格圏を脱出した

トッテナム・ホットスパーは日曜日のアストン・ヴィラ戦で1-2と勝利し、降格圏を脱出した。

バーミンガムでの一戦にはオランダ人選手3人が先発。アストンヴィラにイアン・マーツェンとラマレ・ボガード、トッテナムにミッキー・ファン・デ・ヴェンが名を連ねた。シャビ・シモンズは先週負った重度の膝の怪我で欠場した。

試合開始早々の12分、こぼれ球を拾ったコナー・ギャラガーが25メートルから強烈なシュートで先制した。

トッテナムは攻勢を強め、ジョアン・パリニャのミドルはポストを叩いた。マルティネスはランダル・コロ・ムアニのシュートをセーブしたが、後半半ばに失点。マティス・テルのクロスをリシャルリソンが頭で合わせ、0-2とした。

ヴィラ・パークは大きな失望に包まれた。ファンはこのような展開を予想していなかった。ウナイ・エメリ率いるチームは前半まったく歯が立たず、0－2で折り返しても文句は言えなかった。

ヴィラが初シュートまで61分要し、その後も決定機は作れなかった。終盤はスペンスがカウンターで好機を迎えるなど、トッテナムが優位を保った。96分のブエンディアの1点は遅すぎた慰めだった。1-2。

見事な勝利で勝ち点37とし、トッテナムは降格圏を脱出した。残り3試合で1ポイント差のウェストハムを追走。ファン・デ・ヴェンらはリーズ（ホーム）、チェルシー（アウェイ）、エバートン（ホーム）と戦う。