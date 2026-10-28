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トッテナム・ホットスパーは、今年スペインサッカー界で急速に頭角を現したビジャレアルのサイドバック、アレックス・フリーマンを注視するプレミアリーグの強豪4クラブに加わった。主力DFペドロ・ポロの今季終了後の去就が不透明感を増すなか、トッテナムは長期的な右サイドバックの候補を積極的に視察している。

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イングランドの強豪クラブが米国人DFを追跡

『TEAMtalk』によると、トッテナムの補強担当者は、スペイン代表ペドロ・ポロの退団を見据える中、22歳のDFに好印象を抱いている。バルセロナとレアル・マドリーはいずれも2027年にトッテナムのサイドバックを母国スペインへ呼び戻すことに関心を示しており、選手本人も帰国に前向きだ。一方、マンチェスター・ユナイテッドのスカウトも最近、チェルシーのオーナーであるブルーコや、マンチェスター・シティの親会社シティ・フットボール・グループの関係者とともにフリーマンを視察した。

飛躍の年を経てプレミアリーグ勢が関心

スーパーボウル優勝経験を持つアントニオ・フリーマンの息子は、1月にメジャーリーグ・サッカーのオーランド・シティからスペインへ渡って以来、目覚ましい飛躍を遂げている。

ラ・リーガですぐに結果を残し、3月には初めてアメリカ代表に招集された。その後、マウリシオ・ポチェッティーノ監督がワールドカップのメンバーに選出。フリーマンは全5試合に出場し、オーストラリア戦の勝利ではゴールを挙げた。

2026-27シーズンにクラブでのプレーを再開してからは、ラ・リーガで9試合に出場して1ゴールを記録。チャンピオンズリーグでも3試合、コパ・デル・レイでは1試合に出場している。

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長期契約がスペインのクラブの交渉力を支える

同報道によると、右サイドバックの補強を検討するプレミアリーグのクラブは、フリーマンの攻撃面での成果、身体能力、大舞台で結果を出す力に引きつけられている。

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トッテナムにとって、ポロが現時点では依然としてチームの中心選手であるものの、後継者を見つけることが重要になっている。

ただし、フリーマンをエスタディオ・デ・ラ・セラミカから引き抜くのは容易ではない。同選手は1月の加入時に2032年までの6年契約を結んでおり、ビジャレアルは交渉で強い立場にある。

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1月の移籍市場が最初の試金石に

ビジャレアルは契約面でフリーマンを引き留める強い立場にあるが、好調が続けば、今度の冬の移籍市場にも正式な獲得打診が届く可能性がある。イングランドの有力クラブのスカウトが定期的に試合を視察する中、ビジャレアルは同選手を長期的に引き留めるため、激しい争いに直面する。一方、トッテナムは年明けに獲得へ動くか、来夏にポロの状況がより明確になるまで待つか、引き続き検討する。