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トッテナムは、イプスウィッチ・タウン戦でプレミアリーグ初先発を果たし、際立った活躍を見せた18歳のルカ・ウィリアムズ＝バーネットに、条件を引き上げた新たな長期契約を提示する見通しだ。現行契約が残り18カ月に入る中、クラブは土曜日のホームでの2-0の勝利を受け、同選手の将来を確保すべく迅速に動いた。

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トッテナム、新契約締結に近づく

『ジ・アスレティック』によると、ウィリアムズ＝バーネットはトッテナムと条件を引き上げた新契約を結ぶ見通しだ。現行契約は2028年6月までとなっている。攻撃的MFとして複数のポジションをこなせる同選手は、イプスウィッチ戦でトップリーグ初先発を果たし、ファーポストで押し込んで先制点を挙げた。さらに低いクロスでドミニク・ソランケの追加点をお膳立て。GKクリスティアン・ウォルトンにボールが触れたものの、アシストが記録された。

デ・ゼルビ監督、若手を称賛

この得点により、ウィリアムズ＝バーネットは2007年のガレス・ベイル以来、トッテナムで最年少のプレミアリーグ得点者となった。18歳51日での1試合でのゴールとアシストは、大会史上2番目の若さでの達成でもあり、1997年のマイケル・オーウェン以来の最年少記録となった。

土曜日の勝利後、 トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督 は次のように語った。「その点については前向きに捉えている。彼には強い自信があるからだ。自分の持つ能力をすべて分かっている。それに、彼にはとても良い家族がいると思う。このような選手にとって、それは極めて重要だ」

「彼の振る舞いや人柄についても前向きに見ている。3、4カ月間一緒に仕事をしてきたので、そう言えるだけ彼のことを知っている」

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急成長を遂げるアカデミー出身選手

イングランドU-19代表のウィリアムズ＝バーネットは、地元クラブのルートン・タウンでキャリアを始め、2018年にトッテナムのアカデミーへ加入した。左右どちらの足でもプレーでき、中央とサイドの両方に対応する同選手は、急速にトップチームで存在感を高めている。

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昨季のEFLカップ、ドンカスター・ローヴァーズ戦でデビューし、クラブのプレシーズンのアジアツアーにも参加。昨年12月にはスラヴィア・プラハ戦で5得点を挙げ、UEFAユースリーグの記録に並んだ。トップリーグでは10月31日のクリスタル・パレス戦に途中出場し、2-0の勝利に貢献。その後、リーズ・ユナイテッドに敗れた試合でも8分間プレーした。

目指すはトップチームへの定着

新契約の正式発表が間近に迫る中、ウィリアムズ＝バーネットはデ・ゼルビ監督の試合登録メンバーへの定着を目指す。ここ数カ月でイタリア人指揮官の信頼をすでに得ており、複数のポジションをこなす能力は、厳しい冬の日程を前に攻撃陣の貴重な選択肢となる。アカデミー出身の有望株の一人と長期契約を結ぶことは、地元育成の才能を軸にチームを築くというトッテナムの姿勢も示している。