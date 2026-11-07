リーズ・ユナイテッドは土曜午後、トッテナム・ホットスパーに1-0で競り勝った。長い時間、見せ場の乏しいスコアレスドローに終わるかと思われたが、試合終了10分前に途中出場のノア・オカフォーが決勝点を挙げた。これにより、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームの好調な流れは途絶えた。

トッテナム・ホットスパーは、オランダ人のミッキー・ファン・デ・フェンとヤン・ポール・ファン・ヘッケ、元アヤックスのモハメド・クドゥスを先発起用したが、前半は攻撃を組み立てて前進するのに苦しんだ。ハーフタイムまでにリーズのゴールを狙ったのはオマル・マルムシュとクドゥスだけで、いずれも得点にはつながらなかった。

前半に試合が動いたのは、審判の判定を巡る場面くらいだった。マテウス・フェルナンデスが自陣ペナルティーエリア内でハンドを犯したように見えたが、ビデオ判定で結論を出せる映像はなかった。前半終了間際にはジェイデン・ボーグルがマティス・テルを蹴り、テルは負傷退場。しかし、この場面でもVARは介入せず、ボーグルにカードは出なかった。

トッテナムに流れを変える必要があるのは明らかだったが、後半、勢いよくピッチに戻ってきたのはリーズの方だった。アントニン・キンスキーの守るゴール前では危ない場面が続き、ドミニク・カルバート＝ルーウィンと田中碧が先制点に迫った。

エランド・ロードで勝利に最もふさわしい内容を見せていたのはリーズだった。ショーン・ロングスタッフのシュートは先制点になるかと思われたが、キンスキーが見事なセーブで防ぐ。それでも、その直後に1-0のゴールが生まれた。

ハリー・ウィルソンを経由したボールがペナルティーエリア内で、ピッチに立ってまだ1分の途中出場オカフォーの足元へ渡った。オカフォーは迷わずシュートを放ち、キンスキーの脇を抜いてゴール左隅に決めた。エランド・ロードは歓喜に沸き、オカフォーもユニフォームを脱いで喜びを爆発させた。

このゴールが決勝点となり、リーズは9月14日以来となる勝利を手にした。試合最終盤にはファン・ヘッケがヘディングシュートを放ったが、結果は変わらなかった。一方、トッテナムは4試合連続無敗、その間に2度の無失点を記録していた好調な流れが途絶えた。