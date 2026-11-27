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アル・アハリ(サウジアラビア)に所属するイングランド人FWアイヴァン・トニーが、プレミアリーグ復帰の候補として再び名前が挙がっている。違いを生み出せる新たなストライカーを必要とするトッテナム・ホットスパーが、前線強化のために獲得に関心を示しているためだ。しかし、同選手を巡る競争や獲得に伴う費用から、移籍交渉は難航が予想される。

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経験豊富なこのストライカーは、2024年夏の加入以来、アル・アハリの主力として活躍しており、スーパーカップ(1回)とAFCチャンピオンズリーグ・エリート(2回)の計3つのタイトル獲得に貢献してきた。

ジャーナリストのポール・ブラウン氏は番組『イン・ザ・ゴール』で、トッテナムは実際にトニーの獲得を望んでいるものの、同選手の獲得を目指す他クラブとの激しい競争に直面しており、現時点で去就が決まる保証はないと語った。

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ブラウン氏はまた、このイングランド人FWのレンタル移籍も選択肢の一つとして残っていると指摘した。ただし、その実現はアル・アハリの姿勢や、一時的に選手を手放すことに同意するかどうかにかかっており、トッテナムの意欲だけでは移籍成立に十分ではない可能性があるという。

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トニーは2024年夏にブレントフォードからアル・アハリへ移籍して以来、目覚ましい得点記録を残している。チームの攻撃に大きな上積みをもたらし、ロシュン・リーグ屈指のストライカーとしての地位を確立した。

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2024-2025シーズンにはサウジアラビアリーグで30試合23得点を記録。翌シーズンにはさらに得点ペースを上げ、32試合で32得点に加えて7アシストをマークし、リーグを代表するストライカーとしての価値を証明した。

その影響力は国内リーグの数字にとどまらない。アル・アハリが2024-2025シーズンと2025-2026シーズンにAFCチャンピオンズリーグ・エリートを2連覇した際にも重要な役割を果たし、この時期のチームを象徴するアタッカーの一人となった。

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トニーは今シーズンも好調を維持している。サウジ・プロリーグ機構のデータによると、ロシュン・リーグの最初の10試合で13得点3アシストを記録しており、シーズンや状況が変わっても衰えない決定力を示している。

財政面の障壁がイングランド復帰を阻む可能性

こうした数字にもかかわらず、ブラウン氏は、トッテナムが財政面で大きな問題に直面する可能性があるとみている。獲得に必要な移籍金と同選手が受け取っている年俸の両面で、このロンドンのクラブにとって交渉は困難なものになりかねないという。

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つまり、トニーのプレミアリーグ復帰はトッテナムの獲得意欲だけで決まるものではない。獲得競争を制すること、アル・アハリの同意を得ること、そして双方にとって適切な金銭面の条件で合意することという、3つの主要な要素にかかっている。

なお、ニューカッスルもアイヴァン・トニーの獲得を狙っている。ドイツ人指揮官のマティアス・ヤイスレ監督がその能力を高く評価しており、アル・アハリで共に戦った間柄でもある。