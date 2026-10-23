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トッテナムのMFジェームズ・マディソンは、コヴェントリー・シティ戦でゴールを挙げる鮮烈な復帰を果たしたものの、土曜日に行われるチェルシーとの重要なプレミアリーグ敵地戦への出場が危ぶまれている。負傷者が多い中、ロベルト・デ・ゼルビ監督は29歳のマディソンを起用するリスクを冒したくないと認めた。

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マディソン、チェルシー戦の出場が不透明に

ジェームズ・マディソンは実戦復帰を果たしたばかりだが、今週の重要な練習を欠席した。29歳の同選手は、月曜日のコヴェントリー・シティとのホーム戦で3-1の勝利を収めた際、536日ぶりの先発出場で先制点を挙げた。この見事な結果により、トッテナムは今季リーグ戦初勝利をようやく手にした。

しかし、このイングランド人司令塔は試合後の3日間、チーム練習に参加しなかった。デ・ゼルビ監督は、スタンフォード・ブリッジで主力MFの起用に踏み切るかどうか、判断を迫られている。

デ・ゼルビ監督、負傷のリスクを警戒

デ・ゼルビ監督は、マディソンをプレミアリーグの激しい試合に急いで復帰させることに慎重な姿勢を見せている。トッテナム指揮官は、リーグ全体で選手の身体的負担が増していることを指摘した。

デ・ゼルビ監督は金曜日の記者会見で「最初の3日間、マディソンは我々と一緒に練習しなかった」と語った。「明日の試合に出られる状態かどうかは分からない。リスクは冒したくない。この時期のサッカーを見れば、トッテナムに限らず多くの負傷者が出ていることが分かるからだ」

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トッテナム、複数選手の復帰が追い風に

マディソンを巡る懸念がある一方で、トッテナムには複数選手が起用可能になるという朗報も届いた。ペドロ・ポロ、アンディ・ロバートソン、オマル・マルムシュはいずれも出場可能な状態だ。デ・ゼルビ監督は注目の一戦を前に、戦術面での選択肢について説明した。

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「マティス・テルを起用することも、オマル・マルムシュを中央で起用することも、（コナー・）ギャラガーを起用することもできる」と同監督は続けた。「ペドロ・ポロもプレーできることを考えれば、選択肢は増えた。同じポジションに多くの選択肢があるのは幸運だ。彼にとって、そして我々にとって最善の形を見つけなければならない」

トッテナム、敵地での厳しい戦績に直面

週末の試合に向け、トッテナムにはなお欠場者がいる。ウイングのサヴィオ、MFルーカス・ベリヴァル、左サイドバックのデスティニー・ウドギは引き続き離脱中。また、526日間の離脱から最近復帰したデヤン・クルゼフスキの出場も不透明だ。

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現在のプレミアリーグの順位表は、土曜日の一戦の重要性を物語っている。16位のトッテナムは敵地に乗り込み、ロンドンのライバル相手にリーグ戦7連勝を狙う4位チェルシーと対戦する。

西ロンドンでの過去の戦績は、デ・ゼルビ監督率いるチームにとって厳しいものだ。トッテナムは公式戦でスタンフォード・ブリッジを訪れた直近41試合で、わずか1勝しか挙げていない。チームには大きな難題が待ち受ける。