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ミハイロ・ムドリクが周囲を驚かせる発言をした。トッテナム・ホットスパーのウクライナ人FWが、宿敵アーセナルを絶賛した。

ムドリクは『Guest of Gordon』で、アーセナルは「ずっとプレーしたいと思っていたクラブ」だと語った。「エミレーツ・スタジアムに移ることは、ずっと僕の夢だった」

ムドリクは2023年、ガナーズへの移籍に近づいていたが、当時はシャフタール・ドネツクからチェルシーへ7000万ユーロで移籍した。

「当時の代理人は、僕の夢をかなえようとさえしなかった。どうしても僕をチェルシーに行かせたかったんだ。そこなら、より多くの手数料を稼げたからね」

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「その時はまったく知らなかった。後になって初めて分かったことなんだ」と、25歳のFWは締めくくった。

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ムドリクは昨夏、チェルシーから期限付き移籍で加入し、今季はトッテナム・ホットスパーでプレーしている。クラブはこの左ウイングに対し、8000万ユーロの買い取りオプションを持つ。

足首の負傷により、今季トッテナムでの出場はここまで1試合にとどまっている。来週にはロベルト・デ・ゼルビが率いるチームの試合メンバーに復帰する見込みだ。

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ムドリクは過去1年半、まったく試合に出場していなかった。2024年末にはドーピング使用が認定された。メルドニウムのドーピング検査で陽性となり、出場停止処分を受けた。

ムドリクは、ドーピングについて自分に責任はないと主張し、ウクライナサッカー協会を指している。「メルドニウムはイングランドでは手に入らない。ウクライナ代表では、飲むよう指示された錠剤が小さなカップに入れられ、定期的に配られていた」