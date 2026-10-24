トッテナム戦のチェルシー選手採点：ペンダースのオウンゴールとパーマーのレッドカードで歴史的勝利を献上

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雨に打たれた白熱のロンドン・ダービーでチェルシーの戦術的な組織が崩れ、トッテナム・ホットスパーがスタンフォード・ブリッジで2-0の勝利を収めた。

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シャビ・アロンソ監督率いるチームは、慎重な展開となった前半を同点のまま終えたが、個人のミスと後半の規律を欠くプレーが響いた。均衡が破れたのは77分。21歳のGKマイク・ペンダースが、負傷中のエミリアーノ・マルティネスに代わって出場する中、CKをパンチングして自陣のゴールに入れてしまった。さらに3分後、中心選手のコール・パーマーが2枚目のイエローカードで退場。87分にはマティス・テルが見事な個人技からゴールを決め、トッテナムに2018年4月以来となるスタンフォード・ブリッジでのリーグ戦勝利をもたらした。

チェルシーの選手たちの採点は以下の通り。

GK&DF

マイク・ペンダース：4/10 忘れたいプレミアリーグ初先発となった。序盤は落ち着いたプレーを見せ、オマル・マルムシュの至近距離からのシュートを鋭い反応で防ぐなど、重要なセーブもあった。しかし77分、ヤン・パウル・ファン・ヘッケのプレッシャーを受けてミスを犯すと動揺し、その後はニアサイドをテルに破られた。

マクサンス・ラクロワ：6/10 チェルシーが押し込まれる中、フランス人DFは何度も重要な対応やクリアを見せた。試合の大半では好守を見せたが、退場者が出た後は対応しきれず、2点目の場面ではテルに内側へ抜かれた。

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レヴィ・コルウィル：6/10 フィジカルの強さを見せ、危険なクロスを繰り返し阻止した。3バックの左で堅実にプレーし、落ち着きを保ったが、終盤に目の前で起きた崩壊には対処しようがなかった。

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ジョシュ・アチェアンポン：6/10 守備陣の右サイドでプレーした若手は、頼れる存在だった。守備をしっかりこなし、対人戦でも粘り強く対応。トッテナムが優勢だったにもかかわらず、相手のサイドの選手に苦しめられる場面はほとんどなかった。

MF&ウイングバック

ペドロ・ネト：7/10 チェルシーで最も際立った選手と言っていい。守備では献身的に戻ってタックルを重ね、攻撃でも確かな脅威となった。アントニン・キンスキーに好セーブを強いるなど、チェルシーの好機に絡んだが、79分に警告を受け、88分にダニー・ウェルベックと交代した。

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モイセス・カイセド：7/10 キャプテンとして疲れを知らない働きを見せた。何度もボールを奪ってトッテナムのリズムを崩し、ジェームズ・マディソンが51分に負傷交代するまで、激しい中盤の争いで存在感を発揮。終盤に崩れるまでチェルシーが互角に戦えた原動力だった。

ジョーダン・ヘンダーソン：6/10 フィジカルがぶつかり合う中盤で戦術的な役割をしっかり果たし、マテウス・フェルナンデスのシュートも重要なブロックで防いだ。ただし、前半に訪れたチェルシー最大のチャンスでは、もっと良い結果を出すべきだった。36分にペナルティーエリア際から放ったシュートはキンスキーにはじき出された。

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ヨレル・ハト：6/10 オランダ人選手にとって、左サイドで目立つ場面の少ない一夜となった。クロスを阻止し、モハメド・クドゥスを抑えることに注力したため、攻撃面での貢献は限られた。65分にマルコ・パレストラと交代した。

攻撃陣

コール・パーマー：3/10 チェルシーの攻撃の中心にとって、散々な一夜となった。序盤にはキンスキーに横っ飛びのセーブを強いるなど光る場面があり、プレスでもよく貢献した。しかし冷静さを完全に失い、9分間で2枚のイエローカードを受けた。1枚目は71分、マテウス・フェルナンデスに対する感情的な反応によるもの。2枚目はその9分後、コナー・ギャラガーへの無謀なチャレンジによるもので、チェルシーの逆転の望みを絶った。

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ジオヴァニー・ケンダ：5.5/10 ジョアン・ペドロが負傷で欠場したため、今季プレミアリーグ初先発の機会を得た。左ウイングで存在感を示そうとし、序盤にはファウルもいくつか獲得した。しかし難しい試合の中で、決定的な攻撃力を発揮するには至らず、72分にエステヴァンと交代した。

モーガン・ロジャーズ：5.5/10 中央のストライカーとして懸命に働いたが、質の高いボールはほとんど届かなかった。前半にはキンスキーに好セーブを強いたものの、試合が進むにつれて存在感が薄れた。アディショナルタイムにはいら立ちが表れ、イエローカードを受けた。

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途中出場選手&監督

マルコ・パレストラ：6/10 65分にハトと交代。サイドでのフィジカル勝負に積極的に臨み、終盤には重要なブロックを2度見せたが、試合の流れはすでにチェルシーに不利なものになっていた。

エステヴァン：6/10 72分にケンダに代わって出場。すぐに積極性を見せ、厳しい角度からのシュートをサイドネットに当てたが、パーマーの退場でチームは引かざるを得なくなった。

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ダニー・ウェルベック：採点なし 88分にネトと交代したが、違いを生み出す時間はなかった。

シャビ・アロンソ：4/10 チェルシーのボール保持率はわずか32％だったが、77分間はトッテナムに得点を許さなかった。負傷中のジョアン・ペドロを欠くチームは攻撃で迫力を欠き、最終的なxGはわずか0.46。個人のミスやパーマーの規律を欠くプレーはアロンソ監督にはどうしようもなかったが、トッテナムに主導権を握られた後、流れを変えることができなかった。



