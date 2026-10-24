パーマーがリヴァプール戦を欠場する理由

24歳のパーマーはスパーズ戦の後半、9分間でイエローカードを2枚受け、プロキャリアで初めて退場処分を受けた。 『Liverpool Echo』によると、プレミアリーグでのレッドカードによる出場停止処分は国内カップ戦にも適用される。

このため、パーマーは1試合の出場停止となり、水曜日にアンフィールドで行われるリヴァプールとのカラバオカップの一戦を欠場する。パーマーはまずマテウス・フェルナンデスに体をぶつけて小競り合いを引き起こし、その後、チェルシーの元MFコナー・ギャラガーにスパイクの裏を当てたことで、クリス・カバナー主審から退場を命じられた。

冷静さを失ったパーマーをネヴィル氏が批判

カバナー主審はフェルナンデスとの先の小競り合いに関与したパーマーにすでに警告を出しており、80分に2枚目のイエローカードを提示する判断は難しいものではなかった。『Sky Sports』で語った元マンチェスター・ユナイテッドDFのギャリー・ネヴィル氏は、ロンドン・ダービーの終盤に冷静さを失ったパーマーは、自分自身を責めるほかないと主張した。

「主審の判断はまったく正しい。コール・パーマーは最後の10分間で冷静さを失った」とネヴィル氏は語った。「あれは迷う余地のない判定だ。ただ軽率なチャレンジだった。自分が何をしているか、本人はよく分かっている。良いチャレンジではない。悪質だ。本当に悪質だ」

アロンソ、期待外れのダービー敗戦に言及

アロンソはタッチラインからパーマーのファウルは見えなかったと述べた一方、マイク・ペンダースのオウンゴールとマティス・テルの終盤の得点でトッテナムの勝利が決まった試合について、チェルシーの出来は期待を大きく下回ったと認めた。「結果には全員が失望している。チームとしても個人としても、パフォーマンスは最高のレベルではなかった」とアロンソは語った。

「先制点が鍵だったが、相手に奪われた。10人になってからは難しかったが、我々にはもっとできる。重要なのはチャンスだった。相手にも我々にもチャンスは少なかった。ハーフタイムには、辛抱強く、大人のプレーをしなければならないと話した。我々にはもっとできる。中央で流動性を出したかった。コール・パーマーとモーガン・ロジャーズにポケットのスペースに入ってほしかった。そういう場面もあったが、全体としてはもっと良くならなければならない」

パーマーとチェルシーの今後は？

アロンソは水曜日、古巣リヴァプールとのカラバオカップのアウェー戦をパーマー抜きで戦う方法を見いださなければならない。ただ、その不在は短期間にとどまる。

1試合の出場停止処分は国内の全大会に適用されるため、パーマーは週半ばの試合で処分を消化し、来週チェルシーがプレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドと対戦する際には出場可能となる。