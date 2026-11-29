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ジェームズ・マディソンがスタジアム・オブ・ライトで2得点を挙げ、トッテナムの数的優位を勝利につなげた。ホームのサンダーランドはトーマス・ムニエの早い時間帯の退場で10人となり、ロベルト・デ・ゼルビ率いるチームがボール保持と陣地争いで圧倒した。

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トッテナムはスタジアム・オブ・ライトで戦術的に規律ある堅実なプレーを見せ、サンダーランドに2-0で勝利した。ホームチームは試合の大半を10人で戦った。開始12分にムニエが一発退場となったことが試合を決定づけ、サンダーランドは守備を固めて耐える展開を強いられた。デ・ゼルビ率いるトッテナムは辛抱強くピッチを幅広く使い、人数を欠いた相手の守備陣を揺さぶった。

35分、アンディ・ロバートソンの好プレーからマディソンがゴールを決め、均衡を破った。ボール支配率76％を記録したトッテナムは相手を圧倒し、有効なカウンターを許さなかった。70分にはマディソンが追加点を挙げ、勝利を確実にした。スコアこそ控えめだったが、シュート10本、xG1.66という数字にも、終始試合を支配したことが表れている。

GOALがスタジアム・オブ・ライトでのトッテナムの選手たちを採点する。

GK＆DF

A・キンスキー：7/10

サンダーランドの90分間の枠内シュートはわずか1本で、GKに出番はほとんどなかった。それでも、デ・ゼルビのビルドアップでは配球が重要な役割を果たした。素早くボールを回し直し、サンダーランドのペナルティーエリアへの圧力を保った。

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A・グレイ：7/10

年齢以上の落ち着きを見せ、右サイドで常にパスの受け手となった。数的優位によって守備で試される場面は少なかったが、ポジショニングを怠らず、アタッキングサードでのポジション交換にも貢献した。

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M・ファン・デ・フェン：6.7/10

高い最終ラインを支える、オランダ人DFらしい安定したプレー。素早く戻れる走力が安全網となり、ロバートソンの高い位置への進出を可能にした。サンダーランドのFW、W・イシドールが交代するまで、その対応も難なくこなした。

J・ファン・ヘッケ：7.3/10

センターバックのコンビでは、ボールを前進させる面でより積極的だったと言える。パス成功率が高く、数少ない守備の対人戦でも優位に立ち、危なげなく無失点を守った。

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A・ロバートソン：7.3/10

スコットランド人DFは攻撃の重要な起点となり、35分のマディソンの先制点をアシストした。外側からの攻め上がりとボックス内へのボール供給は、中央を固めるサンダーランド守備陣を絶えず苦しめた。

MF

S・トナーリ：6.7/10

トナーリは中盤で攻撃のテンポを整えた。短く鋭いパスでプレーを動かし続け、長時間ボールを保持しながらも決定機を作れない場面で、トッテナムの陣形が崩れないようにした。

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R・ベンタンクール：6.5/10

ウルグアイ人MFはセカンドボールの奪取に必要なフィジカルを発揮した。前線のチームメイトほど目立つプレーはなかったものの、戦術的な規律を守り、マディソンがハーフスペースへ自由に動いて相手を脅かせるようにした。

J・マディソン：8.6/10

文句なしのマン・オブ・ザ・マッチ。35分と70分に得点し、前後半でゴールを奪う優れた得点感覚を見せた。引いて守る相手の間にスペースを見つける能力が、もどかしい引き分けと快勝を分けた。

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FW

O・マルムシュ：7.1/10

マルムシュは精力的かつ縦に積極的に仕掛け、サンダーランドの守備陣をしばしば持ち場から引き出した。自身の得点はなかったが、その動きはマディソンのチャンスにつながる守備の混乱を生むうえで欠かせなかった。

M・クドゥス：6.8/10

クドゥスはサイドで技術とドリブル力を発揮し、サンダーランドに何度も苦しいクリアを強いた。相手サイドバックを消耗させる働きを見せ、76分に交代した。

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D・ソランケ：6.8/10

ゴールは奪えなかったが、ソランケのポストプレーは見事だった。サンダーランドのセンターバックを引きつけ、献身的な動きで生まれたスペースを背後の攻撃陣が使えるようにした。

交代選手＆監督

C・ギャラガー：6.0/10

71分にマディソンに代わって出場。新たな運動量をもたらして試合を締めくくる役割を担った。前線からの強いプレスを維持し、スタジアム・オブ・ライトで終盤に波乱が起きるのを防いだ。

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L・ウィリアムズ＝バーネット：6.0/10

71分にマルムシュと交代。若手選手は巧みなボールタッチを見せ、トッテナムが危なげなく試合を終える中で戦術的な指示を守った。

D・クルゼフスキ：6.0/10

終盤にクドゥスに代わって投入された。サイドで異なる持ち味を発揮し、残り時間はボールの保持を優先した。

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D・ウドジェ：6.0/10

アディショナルタイムにロバートソンに代わって投入された。左サイドを固めるための、終了間際の戦術的な交代だった。

M・フェルナンデス：6.0/10

終了間際にトナーリに代わって出場。試合に影響を与える時間はほとんどなかった。

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ロベルト・デ・ゼルビ：8/10

トッテナムが辛抱強く戦ったことは監督の功績だ。退場者が出た後に攻め急ぐチームも多いが、デ・ゼルビのチームは冷静さを保ち、自分たちの攻撃の形を信じて、粘り強く守る10人の相手をついに崩した。先制点への貢献を踏まえれば、ロバートソンの起用も見事だった。