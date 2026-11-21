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トッテナムは本拠地トッテナム・ホットスパー・スタジアムで堅実な戦いを見せ、イプスウィッチに2-0で勝利した。ルカ・ウィリアムズ＝バーネットとドミニク・ソランケのゴールにより、勝ち点3をノースロンドンにとどめた。

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トッテナムは戦術的な規律を保った戦いでイプスウィッチを2-0で下し、プレミアリーグでの上昇基調を維持した。ホームチームはボール支配率64％を記録し、期待得点（xG）も2.77に達した。敵陣でのプレーとチャンス創出における優位が数字にも表れている。15分にウィリアムズ＝バーネットが先制点を挙げ、ホームの観客を安心させるとともに、アウェーチームに低い位置で守る布陣を捨てさせた。

後半もトッテナムは強度を維持し、優れた組み立てから51分にソランケが追加点を決めた。守備ではロベルト・デ・ゼルビ率いるチームがほぼ危なげなく、試合を通じてイプスウィッチの枠内シュートをわずか3本に抑えた。アウェーチームは相次ぐ選手交代で反撃を試みたが、トッテナムは組織を崩さず、終盤も比較的余裕を持って無失点の勝利を収めた。

GK＆DF

アントニン・キンスキー：7/10

若きGKにとっては比較的静かな午後で、イプスウィッチの前線から試される場面は少なかった。3本のシュートを防いで無失点に貢献し、落ち着いた配球でトッテナムの後方からの組み立てを助けた。イプスウィッチの6本のCKで見せたエリア内の統率も目立った。

ペドロ・ポロ：8/10

主将がプレーで手本を示し、15分の先制点を生む重要なアシストを記録した。右サイドで常にパスの受け手となり、守備の役割を果たしながら、高い質のオーバーラップも見せた。そのクロスは今なおトッテナムの最も強力な戦術的武器の一つだ。

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ヤン・パウル・ファン・ヘッケ：7/10

CBとして守備に安定感をもたらし、イプスウィッチのストライカーたちが持つフィジカル面の脅威に冷静に対応した。チーム合計25回のクリアにも貢献。攻守の切り替えの局面で、アウェーチームに決定機を一度も与えなかった立役者だ。

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デスティニー・ウドギ：7/10

左サイドで持ち前の運動能力を発揮し、たびたび内側に入って中盤で数的優位をつくった。守備でも規律を保ち、デ・ゼルビが終盤に向けて両サイドの選手を入れ替えようとした79分に交代した。

マルコス・セネシ：7/10

ファン・ヘッケとの連係は良好で、優れた予測からイプスウィッチのロングボールを遮った。ボール保持時のプレーも堅実で、アウェーチームを2度オフサイドにかけた高い守備ラインで重要な役割を果たした。

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MF

モハメド・クドゥス：7/10

疲れを知らない働きぶりで、イプスウィッチの組み立てを妨げるのに必要なエネルギーをもたらした。79分に戦術的なファウルでイエローカードを受け、その直後に交代したが、中盤での運動量は不可欠だった。

コナー・ギャラガー：7/10

セカンドボールの競り合いで力を発揮し、トッテナムが敵陣での優位を保つことに貢献した。高い位置からのプレスと素早い攻撃への切り替えにより、最初の1時間、前線の選手たちは高い位置にとどまることができた。

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マテウス・フェルナンデス：6/10

中盤で攻守をつなぐ中心的な役割を担った。短いパスは効率的だった一方、イプスウィッチの守備を崩す最後のパスには苦しむ場面もあった。荒れ模様となった試合終盤のアディショナルタイムにはイエローカードを受けた。

ジェームズ・マディソン：7/10

出場した65分間、チームの創造性の中心だった。41分にイエローカードを受けたが、ハーフスペースで影響力を保ち、何度もスペースを見つけては前を向き、イプスウィッチの最終ラインに仕掛けた。

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FW

ルカ・ウィリアムズ＝バーネット：9/10

15分に先制点を決めた若手が際立つ活躍を見せた。51分のソランケのゴールでもアシストを記録し、ピッチ上で最も得点に絡んだ選手となった。52分にイエローカードを受け、勝利を決定づける働きをした後に交代した。

ドミニク・ソランケ：8/10

最前線で持ち前の賢さを発揮し、たびたび低い位置まで下がってDFを持ち場から引き出した。粘り強いプレーが51分の巧みなゴールとして実り、事実上、試合の行方を決めた。65分に交代した。

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途中出場＆監督

サヴィオ：6/10

65分に投入され、サイドに新たな活力をもたらした。ドリブルの能力を垣間見せたが、トッテナムが勝利を守り切る中では、主に相手を追う守備に力を注いだ。

ルーカス・ベリヴァル：6/10

65分にマディソンに代わって出場。イプスウィッチがテンポを上げようとする時間帯に、ボールを動かし続け、トッテナムが中盤を支配するのを助けた。

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オマル・マルムシュ：6/10

残り25分でソランケに代わって出場。カウンターで脅威となり、イプスウィッチの守備を広げることにも貢献したが、明確な得点機は得られなかった。

アンドリュー・ロバートソン：6/10

残り11分とアディショナルタイムに出場。左サイドの守備に安定感をもたらし、終盤の集中力の欠如を防いだ。

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アーチー・グレイ：採点なし

90分に出場。試合に大きな影響を与えるには時間が足りなかった。

ロベルト・デ・ゼルビ：8/10

試合運びで戦術的な手腕を発揮した。ウィリアムズ＝バーネットを信頼して起用した判断は、若手のゴールとアシストによって正しさが証明された。選手交代のタイミングも良く、2点目を挙げた後もチームの強度を落とさなかった。