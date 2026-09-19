トッテナムを率いるイタリア人指揮官ロベルト・デ・ゼルビは、プレミアリーグ第5節でアストン・ヴィラに2－3で敗れた後、選手たちの1点目と2点目への対応を批判し、チームのリーダーたちに責任を果たしてチームメイトを牽引するよう求めた。

アストン・ヴィラはヨハン・マンザンビ、ニコラス・ジャクソン、エミ・ブエンディアの得点で3ゴールを挙げた。一方のトッテナムは後半に反撃を試み、今季リーグ戦での1点目と2点目を記録したが、同点に追いつくことはできなかった。

デ・ゼルビは試合後の記者会見で、次のように語った。「守らなければならない局面では、ライン間をコンパクトに保ち、団結して守る必要がある。そしてリーダーたちは自らの役割を発揮し、チームを牽引しなければならない」。

イタリア人指揮官は、1点目について弁解の余地のないポジショニングのミスから生まれたものだと指摘した。ミッキー・ファン・デ・フェンが顔面の負傷で治療を受けるためにピッチを離れざるを得なくなり、トッテナムがその局面を10人だけで戦った際に、アストン・ヴィラがスペースを突いて得点を決めたという。

デ・ゼルビはさらに、2点目はより説明が難しいものだったと述べた。チームはゴールキックの後に失点しており、トッテナムはビハインドを負ったからといってバランスを崩したり見失ったりせず、それを保つことが求められていたと指摘した。

トッテナムは後半にモハメド・クドゥスのゴールがオフサイドで取り消された後、3点目を喫した。一方でチームは試合の立ち上がりを支配し、いくつかの得点機会を逃していた。

この敗戦により、トッテナムは5試合を終えてわずか勝ち点2、得失点差－6となり、プレミアリーグにおける自身最悪の開幕を記録した。これは勝ち点2、得失点差－3だった2008－2009シーズンの開幕を下回るものだ。

デ・ゼルビは敗戦の責任を負うと認めたうえで、守備を要する局面で選手たちがより適切に対応する必要性を強調し、こう語った。「これは私の責任だ……私が自分の責任を負う」。

トッテナムは国際マッチウィークによって3週間、国内の試合から離れることになり、その後10月10日にオールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドと対戦し、今季リーグ戦初勝利を目指す。