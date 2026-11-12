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クリスタル・パレスは、プレミアリーグ開幕からの惨憺たる成績を受け、ピエール・サージュ監督との契約を正式に解消した。ロンドン南部を本拠とする同クラブは、順位表の最下位に沈んでいる。成績不振が続く中、クラブ首脳陣は迅速に動き、残留を懸けた戦いを率いる知名度の高い後任を直ちに見定めた。

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サージュ監督を解任、パレスは最下位に低迷

クリスタル・パレスは不振が続き、日曜日にはホームでリヴァプールに1-3で敗れたことを受け、解任に踏み切った。エディ・エンケティアがアディショナルタイムに決めたPKは慰めにしかならず、スティーブ・パリッシュ会長にとって最後の決め手となった。

パレスは今季のプレミアリーグでわずか2勝にとどまり、現在最下位。ロンドン南部のクラブは、『スタンダード』が報じたように、トーマス・フランクとの交渉を進めている。トッテナムとブレントフォードで監督を務めたフランクが後任の有力候補とされる。

パレス、コーチングスタッフの一新も発表

クラブは監督交代を発表する声明で、コーチングスタッフも全面的に入れ替わったことを明らかにした。

「クリスタル・パレスFCは、ピエール・サージュが監督を退任したことを発表します」と、公式声明には記されている。「ピエールのコーチングスタッフのうち、ジャマル・アリウイ、ダミアン・デッラ・サンタ、サンディ・ギシャールの3人もクラブを離れました。クラブは、ピエールとスタッフがロンドン南部での在任中に尽力してくれたことに、ここに感謝の意を表するとともに、今後の幸運を祈ります」

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クラブはさらに「新監督の任命に向けた手続きについては、追ってお知らせします」と付け加えた。

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重い前任者の功績と続く不振

サージュは夏にランスから加入し、オリヴァー・グラスナーの後任という大役を担った。前任監督は、それまで主要タイトルを獲得したことのなかったパレスに2年間でFAカップ、コミュニティ・シールド、カンファレンスリーグのタイトルをもたらし、クラブの歴史に名を刻んでいた。

フランス人監督にとって、その後を継ぐのは難しかった。パレスはリーグ戦で4連敗中で、その間には好調ブライトンに0-5で大敗した試合や、ジャン＝フィリップ・マテタが前半に退場処分を受けたトッテナム戦での0-2の敗戦も含まれる。全公式戦で直近8試合の唯一の勝利は、同じく苦戦するフラムを相手に挙げたカラバオカップでの1勝だった。

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サージュの退任は、イングランドのトップリーグにとって激動の一日の出来事となった。サージュは、マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックを解任してからわずか1時間ほどで解任され、両者は今季プレミアリーグで最初に解任された2人の監督となった。

フランク、監督復帰の可能性に備える

就任すれば、フランクは苦戦するパレスを最下位から引き上げるという大きな課題に直面する。トッテナムでの8カ月間が17試合でわずか2勝という不振の末に2月に終わって以来、同監督は初の現場復帰を目指している。

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新監督にとって当面の最優先課題は、歯止めのかからない失速を食い止め、かつてタイトルを獲得したときの水準を再現できずにいるチームの自信を取り戻すことだ。