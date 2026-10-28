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トッテナム・ホットスパーの元GKウーゴ・ロリスが、月曜夜にロンドンで2026年のバロンドールを受賞した元同僚、バイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケインを絶賛した。北ロンドンで10年間ロッカールームを共にしたフランス人ベテランは、イングランド代表主将の総合力の高いプレーと謙虚な人柄を称えた。

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ワールドカップ優勝経験者、ストライカーを称賛

ロリスは、長年ともにプレーした攻撃陣のパートナーがサッカー界最高の個人賞を手にする姿を、ゲルト・ミュラー・トロフィーの受賞とともに10月26日にロンドン・パラディアムで見届け、喜んだ。現在33歳のこのイングランド人選手は、レアル・マドリーのスター、キリアン・エンバペとバルセロナの若手ラミン・ヤマルを抑え、自国出身者として25年ぶりの受賞者となった。73得点を挙げたシーズン、ブンデスリーガ優勝、そしてイングランド代表としてのワールドカップ3位を経て手にした栄誉だった。

ともに過ごした10年で育んだ揺るぎない敬意

ケインは2009年にトッテナムの下部組織で頭角を現し、複数回の期限付き移籍を経験。2012年8月に加入したロリスと、2013年半ばから2023年8月にバイエルンへ移籍するまで、トップチームでともにプレーした。その後、39歳のGKは2023年12月にロサンゼルスFCへ移籍した。

元フランス代表主将は『レキップ』に対し、かつてのチームメイトがあらゆる面で遂げた成長を称賛した。「彼のことをうれしく思う。かつてのチームメイトが、地元ロンドンでバロンドールを受賞する姿を見るのは素晴らしいことだ。彼は非常に幅広い能力を備えており、シーズンを重ねるごとに磨いてきた。今ではショートパスもロングパスも、タックルも守備への戻りも、何でもできる。そしてペナルティーエリア内では間違いなく最高の選手だ」

ストライカーを際立たせる献身的な姿勢

多くの一流選手とは異なり、このストライカーは自身の評価を高めるためにメディアを通じたキャンペーンを仕掛けることはなかった。ロリスはその姿勢に深く感銘を受け、過去の受賞者であるウスマン・デンベレやカリム・ベンゼマと比較した。

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ケインの人柄とチームを重んじる姿勢について、ロリスはこう続けた。「彼は脚光を浴びようとはしない。このバロンドールは、ひたむきなプロ意識と謙虚さによって手にしたものだ。私たちのスポーツにおける模範だ」

「以前のウスマン・デンベレのバロンドールも、2022年のカリム・ベンゼマと同様、チームを第一に考える選手をたたえたものだった。ハリーは単なる得点マシンではない」

大一番を前に国内カップ戦へ

今季ここまで公式戦12試合で10得点7アシストを記録しているケインは、すぐにバイエルンでの戦いへ意識を戻すことになる。バイエルンは水曜夜、DFBポカール2回戦でマクデブルクをホームに迎え、順調な勝ち上がりを狙う。この週半ばのカップ戦を終えると、10月31日（土）には宿敵ボルシア・ドルトムントをホームに迎える。ブンデスリーガ第8節の注目の一戦だ。