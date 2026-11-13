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ロベルト・デ・ゼルビ監督が10月のプレミアリーグ月間最優秀監督賞を受賞し、トッテナムに大きな変化をもたらした手腕が公式に評価された。イタリア人指揮官はチームの調子を大きく上向かせ、北ロンドンのクラブを順位表の最下位から遠ざけた。

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10月の好成績でトッテナムが復調

プレミアリーグは、デ・ゼルビ監督が2026年10月の月間最優秀監督に選ばれたと発表した。10月を通じて、デ・ゼルビ監督はチームを3勝1分けに導き、この結果によってクラブは降格圏を脱した。

今回の受賞は、クラブの指導陣にとって歴史的な出来事だ。イタリア人指揮官は、プレミアリーグでの初シーズンだった2023年8月から10月にかけて3カ月連続で同賞を受賞したアンジェ・ポステコグルー以来、同賞に輝いた初のトッテナム監督となった。

デ・ゼルビ監督、チーム全体の努力を評価

トッテナムの10月の無敗快進撃は、マンチェスター・ユナイテッドとの1-1の引き分けから始まった。その後、コベントリー（3-1）、チェルシー（2-0）、クリスタル・パレス（2-0）に快勝し、順位を上げた。トッテナム・ホットスパーの公式サイトで語ったデ・ゼルビ監督は、称賛を選手たちとスタッフに向けた。

「気分はいいし、うれしい。選手たちとクラブに感謝したい。これは私一人の功績ではない。監督という仕事では、本当に多くの人と一緒に働く。だから、全員に感謝を伝えるべきだと思う」とデ・ゼルビ監督はクラブの公式メディアに語った。

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降格争いから中位へ浮上

開幕から6試合勝利がなく、3分け3敗に終わる低調なスタートを切ったことを考えれば、このような受賞は考えにくかっただろう。しかし、10月の目覚ましい巻き返しによって、ロンドン北部を本拠地とするチームは危険な位置から抜け出し、勝ち点12で11位まで浮上した。

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「今季の最初の5試合は十分な出来ではなかった。マンチェスター・ユナイテッド戦から、私たちは物事を変えた。姿勢を変え、プレーの質を変え、選手たちのパフォーマンスの質を変えた。その反応をとても誇りに思う」とイタリア人指揮官は受賞スピーチで付け加えた。

代表戦期間明けの巻き返しへ

しかし、11月に入るとトッテナムの勢いは鈍り、敵地でリーズ・ユナイテッドに0-1で敗れた。デ・ゼルビ監督は現在の代表戦期間を経て、チームを再び勝利に導くことを目指す。トッテナムは11月21日にイプスウィッチ・タウンをホームに迎えて試合を再開し、同29日には敵地でサンダーランドと対戦する。