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Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Carabao Cup Second RoundGetty Images
Khaled Mahmoud
翻訳者：

トッテナムを降格圏から脱出させる目覚ましい立て直しを果たしたロベルト・デ・ゼルビ監督、10月のプレミアリーグ月間最優秀監督に選出

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ロベルト・デ・ゼルビ監督が10月のプレミアリーグ月間最優秀監督賞を受賞し、トッテナムに大きな変化をもたらした手腕が公式に評価された。イタリア人指揮官はチームの調子を大きく上向かせ、北ロンドンのクラブを順位表の最下位から遠ざけた。

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10月の好成績でトッテナムが復調

プレミアリーグは、デ・ゼルビ監督が2026年10月の月間最優秀監督に選ばれたと発表した。10月を通じて、デ・ゼルビ監督はチームを3勝1分けに導き、この結果によってクラブは降格圏を脱した。

今回の受賞は、クラブの指導陣にとって歴史的な出来事だ。イタリア人指揮官は、プレミアリーグでの初シーズンだった2023年8月から10月にかけて3カ月連続で同賞を受賞したアンジェ・ポステコグルー以来、同賞に輝いた初のトッテナム監督となった。

デ・ゼルビ監督、チーム全体の努力を評価

トッテナムの10月の無敗快進撃は、マンチェスター・ユナイテッドとの1-1の引き分けから始まった。その後、コベントリー（3-1）、チェルシー（2-0）、クリスタル・パレス（2-0）に快勝し、順位を上げた。トッテナム・ホットスパーの公式サイトで語ったデ・ゼルビ監督は、称賛を選手たちとスタッフに向けた。

「気分はいいし、うれしい。選手たちとクラブに感謝したい。これは私一人の功績ではない。監督という仕事では、本当に多くの人と一緒に働く。だから、全員に感謝を伝えるべきだと思う」とデ・ゼルビ監督はクラブの公式メディアに語った。

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降格争いから中位へ浮上

開幕から6試合勝利がなく、3分け3敗に終わる低調なスタートを切ったことを考えれば、このような受賞は考えにくかっただろう。しかし、10月の目覚ましい巻き返しによって、ロンドン北部を本拠地とするチームは危険な位置から抜け出し、勝ち点12で11位まで浮上した。

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プレミアリーグ

2026年11月21日

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「今季の最初の5試合は十分な出来ではなかった。マンチェスター・ユナイテッド戦から、私たちは物事を変えた。姿勢を変え、プレーの質を変え、選手たちのパフォーマンスの質を変えた。その反応をとても誇りに思う」とイタリア人指揮官は受賞スピーチで付け加えた。

代表戦期間明けの巻き返しへ

しかし、11月に入るとトッテナムの勢いは鈍り、敵地でリーズ・ユナイテッドに0-1で敗れた。デ・ゼルビ監督は現在の代表戦期間を経て、チームを再び勝利に導くことを目指す。トッテナムは11月21日にイプスウィッチ・タウンをホームに迎えて試合を再開し、同29日には敵地でサンダーランドと対戦する。