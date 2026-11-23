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トッテナムの若手ルカ・ウィリアムズ＝バーネットが、鮮烈なプレミアリーグ初先発を前に味わった心境の変化を語った。18歳の同選手によると、ロベルト・デ・ゼルビ監督から当初、ユースチームの試合に戻ると思い込まされたという。

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試合前の手厳しいいたずら

いたずらの後、18歳のウィリアムズ＝バーネットは巡ってきたチャンスを存分に生かした。途中出場した2試合で好印象を残し、 イプスウィッチに2-0で勝利した一戦 で先発に抜てきされると、2007年のガレス・ベイル以来、トッテナムで最年少のプレミアリーグ得点者となった。アカデミー出身の同選手は64分間の鮮やかなプレーで起用に応え、スタンディングオベーションを受けた。ウィリアムズ＝バーネットは、イプスウィッチ戦で飛躍を遂げるわずか数時間前、デ・ゼルビ監督から冗談を仕掛けられていたと明かした。北ロンドンで大きな注目を集めていた10代の同選手は、監督との個別の会話で最初に伝えられたメンバー選考の話に驚いたという。

イタリア人指揮官とのやり取りについて、ウィリアムズ＝バーネットは『SpursPlay』にこう語った。『ESPN』が伝えている。「前日、監督に呼ばれて個別に話をしたんだ。実は『U21チームでプレーする。試合勘を戻すために60分間だ』と言われて、『えっ？』と思った。でも、その後に本当の知らせを伝えてくれた。その日は一日中興奮していたよ。待ちきれなかった」

ペナルティーエリア内で見せた直感

トッテナム・ホットスパー・スタジアムで、そのインパクトはすぐに表れた。ウィリアムズ＝バーネットは開始15分以内にネットを揺らした。子どもの頃から応援してきたクラブでのトップチーム初ゴールを振り返り、試合序盤にポジショニングを改善できたと話した。先に訪れたチャンスを逃して悔しい思いをしたが、スペイン人サイドバックが再びクロスを上げようとしたときには、準備ができていたという。

「夢に見ていたことがすべて実現した。得点してアシストもできたんだから、まさに夢がかなったようなものだよ。最初にボールがボックスに入ったとき、僕はいい位置にいなかった。スペースが空いていて、得点できたはずだから、かなり悔しかった」と語り、こう続けた。「ボールがペドロに戻るのを見て、直感で動いた。クロスを上げられると分かったから、マークしていた相手の背後に入り、ゴールに押し込むだけだった」

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見据える将来

ウィリアムズ＝バーネットは得点だけでなく、追加点にも大きく貢献した。巧みな単独突破からクロスを送り、ドミニク・ソランケの得点をお膳立てした。このマン・オブ・ザ・マッチに輝く活躍を受け、クラブは同選手の将来を確保したと報じられている。『プレス・アソシエーション』によると、新たな長期契約ですでに合意に達しているという。

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突然の注目と記録的な数字にもかかわらず、このウインガーはトッテナムのトップチームで定位置をつかむことに集中している。「謙虚でいること。通知や周囲の雑音は遮断する。でも、先発メンバーに入る選手になりたい」と若手選手は語った。

バルセロナのラミン・ヤマルとの比較

デ・ゼルビ監督はこの若手の可能性を語ることをためらわず、 バルセロナのスター、ラミン・ヤマルになぞらえることさえした 。イタリア人指揮官は同選手の独特なメンタリティーに触れ、スタジアムへ向かうバスの中でロナウジーニョ、エデン・アザール、ネイマールのプレー集を見ていたと明かした。トッテナムの指揮官にとって、重圧のかかるデビュー戦にこの落ち着きと創造性で臨んだ姿は、努力を続ければ欧州のトップに到達できる選手であることを示していた。

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「ルカは特別な選手だ。驚いてはいない。彼の才能は皆さんが思っている以上に大きいからだ。とてもいいプレーをした。彼は恵まれていると思う。トップクラブで、トップレベルのチームメートとプレーしているのだから」と監督は語った。