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トッテナム・ホットスパーの元FWクライヴ・アレンは、新たにバロンドールを受賞したバイエルン・ミュンヘンのFWハリー・ケインがNFLで競技者として第2のキャリアを目指すなら、指導する意向を示した。イングランド代表の主将ケインは以前からアメリカンフットボールに憧れており、いずれサッカー選手を引退した後、プレースキッカーに挑戦することにも前向きだ。

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元トッテナムFWが助言

アレンはかつてNFLヨーロッパのロンドン・モナークスでプレースキッカーとしてプレーしており、33歳のストライカーがアメリカンフットボールに転向する際に助言できるだけの経験を持つ。ケインはこのほど、2001年のマイケル・オーウェン以来、イングランド人として初めてバロンドールを受賞した。2025-26シーズンにバイエルンとイングランド代表で計65試合に出場し、73得点を挙げての受賞だ。ミュンヘンではブンデスリーガ優勝2回とドイツカップ優勝1回も経験している。

イングランド代表主将、アメフト転向に意欲

ケインはドイツで数々の得点記録を塗り替えてきたが、アメリカンフットボールへの情熱を隠したことはない。以前、将来の計画について「すべては今後5、6年のキャリアで何が起こるか、モチベーション、そして自分が何をしたいかにかかっている。NFLの方がずっと現実的だ。そう言っておこう」と語っていた。

バイエルンのスターが転向する見込みについて問われたアレンは、『talkSPORT』にこう語った。「そういう話はある。喜んで彼を手助けするよ。間違いなく言えるのは、彼にはそれができるだけの脚力があるということだ」

「キックには本当に強い脚力が必要だし、彼には対応できるだけの精神力もある。だから、挑戦する姿を見るのは楽しみだね」

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ジャガーズのキッカー、精神面の難しさを指摘

ジャクソンビル・ジャガーズのキッカー、キャム・リトルは、このFWには必要な脚力と技術があると考える一方、試合中にサイドラインで待つ役割に慣れるのは難しいと警告した。

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リトルは『AP通信』にこう語った。「試合中ずっとサイドラインに座っているのは、まったく違うことなんだ。ボールに触ることはないし、彼はチームのスターストライカーだから、これまでと同じような勢いも出せないと思う。その勢いは脇に置かなければならない。大きな仕事はほかのみんなに任せて、自分は基本的にみんなを支えるために出ていくんだ」

「彼にはそれができるだけの才能があるだろう。サッカーでの技術はとても高い。ただ、精神面ではサッカーとまったく違う挑戦になると思う。毎日セットプレーを5本蹴り、その5本すべてを決めなければ、その日の仕事を果たせなかったことになるようなものだ」

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契約延長でアメリカへの夢は先送りに

ケインは最近、バイエルンとの契約を2029年まで延長することで合意したため、アメリカへの転向が実現するとしても数年先になる。イングランド代表主将がいずれ欧州でのキャリアに終止符を打つ際には、ダラス・カウボーイズのキッカー、ブランドン・オーブリーを手本にすることになるだろう。オーブリーはメジャーリーグサッカーとUSLでキャリアをスタートさせた後、NFLへの転向を成功させたアメリカ人だ。