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トッテナム・ホットスパーのDFペドロ・ポロが、母国への復帰をめぐり絶えず浮上している移籍の憶測について胸中を明かした。ノースロンドンでロベルト・デ・ゼルビ率いるチームに欠かせない存在となったスペイン代表DFは、ラ・リーガ屈指の強豪クラブに関する最近の噂に言及した。

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スペインの強豪２クラブからの関心を明確に

ポロは、自身の将来を巡る激しい憶測、特にスペインの強豪バルセロナとレアル・マドリーからの関心について語った。直近の移籍市場では報道が相次いだが、27歳のワールドカップ優勝経験者は、問い合わせはあったものの、ラ・リーガの両クラブから正式なオファーはなかったと明らかにした。

夏の移籍市場について、ポロは上層部の間で自身の名前が話題に上がっていたと認める一方、代表チームでの務めに集中していたと語った。「いや。僕の状況を尋ねるという意味での関心はあったけど、本格的な関心はなかった。噂はあったけど、僕は国のために良いプレーをすることに集中していた」と、DFはESPNに引用されたコメントで説明した。「本当に関心があるなら、直接連絡が来る。でも、それはなかった。僕の状況を知るために問い合わせてきたクラブはあったけど、本格的な関心はなかった。あまり気にしたくなかったんだ」

トッテナムでのプロジェクトに専念

スペイン復帰には魅力を感じているものの、ポロはトッテナムでデ・ゼルビ監督の下で進める現在のプロジェクトにしっかりと専念している。2031年６月までロンドン北部のクラブにとどまる契約延長にサインした元スポルティングCPの選手は、プレミアリーグ屈指のサイドバックへと成長する支えとなったチームに強い忠誠心を抱いている。

「今は契約期間中だから、自分のクラブ以外について話すのは非常に不誠実だと思う。トッテナムは僕に大きな敬意を示してくれたし、僕も同じ気持ちだ」とポロは述べた。また、トッテナムでの将来を早い段階で優先したとも明かし、こう続けた。「でも、大会中に安心していられるよう、ワールドカップ前に契約更新を済ませた。そういうことはパフォーマンスに大きく影響するからね」

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ラ・リーガへの復帰という夢

当面はトッテナム・ホットスパー・スタジアムでプレーすることが決まっている一方、ポロはキャリアの後半に母国へ戻りたいという願望を隠していない。DFにとってラ・リーガの魅力は依然として大きい。イングランドでのプレー経験によって、将来どのスペインのクラブから声がかかろうとも、あらゆる挑戦に対応できるようになったと考えている。

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「もちろん、いつかスペインに戻ることをとても楽しみにしている。自分の国だし、あのリーグが好きなんだ」とポロは率直に認めた。自身のプレースタイルはサンティアゴ・ベルナベウとカンプ・ノウのどちらにより合うかと問われると、適応力への自信を示した。「自分はどんなことにも適応できる選手だと思っている。プレミアリーグに適応できた。決して簡単なことではないよ」

評価額とロンドン北部での充実感

ポロは、トッテナムが自身の市場価値について強い姿勢を取ったことが、今夏の獲得候補クラブを思いとどまらせた一因だった可能性を認めている。クラブはポロを戦術の要と見なしており、昨季の多い出場機会にもそれが表れていた。

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結局のところ、スペイン出身のポロはプレミアリーグでの生活に落ち着き、評価されていると感じている。長期契約にサインした決断を振り返り、こう締めくくった。「とても大切にされていると感じるし、それは僕にとってすごく重要なことだ。トッテナムは良い契約を提示してくれた。ワールドカップ後まで待っていれば、もう少し良い条件を引き出せただろうけどね」