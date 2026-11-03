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トッテナムの複数ポジションをこなすアーチー・グレイは、ロベルト・デ・ゼルビ監督が温暖な気候の下でチームの結束を深めるために選手たちをスペインへ連れて行った決断が、国内での戦いの流れを変えたと考えている。北ロンドンのクラブはマルベーリャから戻って以降、3連勝を飾り、エランド・ロードへの遠征を前に9位につけている。

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スペイン合宿を機に連勝

グレイは、先月オールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドと1-1で引き分けた後に行われた、クラブの合宿の効果を称賛した。この結果、トッテナムは今季開幕から6試合未勝利となり、ファンの間では昨季のような残留争いを再び強いられるのではないかとの懸念が広がった。しかし、スペインから戻って以降、デ・ゼルビ監督率いるチームはコヴェントリー・シティに3-1で勝利。続くチェルシーとのアウェー戦と、クリスタル・パレスとのホーム戦でも、それぞれ2点差で勝利を収めた。

チームの結束が復調を後押し

選手たちがイタリア人監督の要求に適応し、ピッチ上でリズムをつかみ始めたのと同時に、ロッカールームでの結束も強まっている。

調子を取り戻した理由についてスパーズプレイに語ったグレイは、こう話した。「マルベーリャへの遠征は間違いなく助けになったと思うし、お互いを知る機会にもなった。ピッチ上でほとんど兄弟のようになること。それは監督がいつも話していることで、僕たちもそうしようとしている」

「僕たちはみんな本当に仲が良くて、それはピッチ上でも見て取れる。ゴールを祝うときも、控え選手がみんな選手たちのところへ駆け寄ってくる。そういう小さなことが、僕たちにとっては大きな意味を持つ。それが一番大事なことで、僕たちが良くなっている理由だ」

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「3連勝できたことは本当に重要だ。かなり長い間できていなかったから、達成できて本当に良かった」

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早い時間帯の警告を受け、ハーフタイムに交代

9月のアストン・ヴィラ戦に2-3で敗れた際、ペドロ・ポロがハムストリングを負傷。20歳のグレイは今季リーグ戦で9試合に出場し、7試合に先発。その多くで右サイドバックを務めてきた。土曜日のパレス戦では前半半ば、ディーン・ヘンダーソンが守るゴールへヘディングで先制点を決めた。しかし、15分に相手FWジャン＝フィリップ・マテタが主将ミッキー・ファン・デ・フェンへの高い位置での足を使ったプレーで退場となった直後、グレイも警告を受けた。ハーフタイムには負傷から復帰したポロと交代。ポロは2試合連続の途中出場となった。

10人となったパレスとの試合で早い時間に退いたことへの落胆を認めたグレイは、こう続けた。「ああ、正直に言えば［がっかりした］。でも、警告を受けていたし、僕たちはリスクを冒したくなかった。今は僕たちにとって本当に重要な時期だと思う。この数週間で、ものすごく良くなったと思う。チームとしてのまとまりが増し、結束も強まっている。ピッチ上でお互いのためにプレーしているから、パフォーマンスも良くなっているんだ」

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エランド・ロードで古巣との再会へ

グレイは土曜日の昼、古巣リーズとの対戦に臨む。9位のトッテナムは、次の代表活動による中断期間を前に4連勝を狙う。ポロはチェルシー戦とパレス戦で途中出場し、試合勘を取り戻しつつある。ウェスト・ヨークシャーへの遠征に向け、デ・ゼルビ監督は右サイドバックの人選を迫られる。連勝を伸ばせば、トッテナムは順位表の上半分への浮上をさらに確かなものにできる。