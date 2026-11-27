デ・ゼルビ監督、サヴィオの厳しい見通しを明かす
サヴィオは先週土曜日のイプスウィッチ戦で64分に途中出場したが、リーグ戦4試合を欠場する原因となった負傷が再発し、残り2分で交代を余儀なくされた。
日曜日のサンダーランド戦に向けた記者会見で、ウイングが年内の残りの試合を欠場する可能性を問われたデ・ゼルビ監督は、こう答えた。「そう思う。残念ながら、受け入れるのは難しい状況だ。彼は新しく加入した選手で、こうした新たな負傷に苦しんでいる。だが、これがサッカーだ。他の欧州クラブを見ても、どこもこうした負傷に苦しんでいる」
「彼は我々にとって重要な存在になる」
イプスウィッチ戦がサヴィオにとって6週間ぶりの出場だったと、BBC Sportが伝えている。ピッチを去る際に明らかに落胆した様子を見せたことから、数週間の離脱が懸念されていた。デ・ゼルビ監督は今回、復帰時期を明示できないと認めた。
「今は時間が必要だ。メディカルスタッフとともに懸命に取り組む必要がある」とイタリア人指揮官は続けた。「そして50日後か、60日後か、80日後か、いつになるかは分からないが、復帰すればシーズン終盤の我々にとって重要な存在になる」
トッテナムでの出だしは苦難続き
22歳のサヴィオは、最大8500万ポンドに達する可能性のある契約で今夏マンチェスター・シティから移籍して以来、ロンドン北部で苦難のスタートを切っている。トッテナムのプレミアリーグ11試合のうち出場はわずか5試合で、リーグ戦初ゴールも初アシストもまだ記録していない。
一方、8月のチャールトン戦ではデビュー戦でゴールとアシストを記録し、カラバオカップでの5-1の勝利に貢献した。サヴィオが加わる負傷者リストには、すでにマティス・テル、ミハイロ・ムドリク、シャビ・シモンズ、ウィルソン・オドベールが名を連ねている。また、ルーカス・ベリヴァルも体調不良で出場が不透明だ。
トッテナム、過密な12月へ
直近5試合で4勝を挙げて10位につけるトッテナムは、18位サンダーランドとのアウェー戦に臨む。会場はスタジアム・オブ・ライトだ。その後は12月3日にフラムをホームに迎え、さらに3日後には王者アーセナルとのノースロンドン・ダービーをホームで戦う。