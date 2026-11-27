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ロベルト・デ・ゼルビ監督は、ハムストリングを負傷したサヴィオがトッテナムの年末の試合を欠場し、最大80日間離脱する可能性があると認めた。ブラジル人ウイングはイプスウィッチに2-0で勝利した試合で、同じ負傷から復帰して30分もたたないうちに再びプレー続行が不可能に。トッテナムはシーズンで最も過密な時期に、夏に獲得した選手の中でも移籍金が高額な一人を欠くことになった。

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デ・ゼルビ監督、サヴィオの厳しい見通しを明かす

サヴィオは先週土曜日のイプスウィッチ戦で64分に途中出場したが、リーグ戦4試合を欠場する原因となった負傷が再発し、残り2分で交代を余儀なくされた。

日曜日のサンダーランド戦に向けた記者会見で、ウイングが年内の残りの試合を欠場する可能性を問われたデ・ゼルビ監督は、こう答えた。「そう思う。残念ながら、受け入れるのは難しい状況だ。彼は新しく加入した選手で、こうした新たな負傷に苦しんでいる。だが、これがサッカーだ。他の欧州クラブを見ても、どこもこうした負傷に苦しんでいる」

「彼は我々にとって重要な存在になる」

イプスウィッチ戦がサヴィオにとって6週間ぶりの出場だったと、BBC Sportが伝えている。ピッチを去る際に明らかに落胆した様子を見せたことから、 数週間の離脱が懸念されていた 。デ・ゼルビ監督は今回、復帰時期を明示できないと認めた。

「今は時間が必要だ。メディカルスタッフとともに懸命に取り組む必要がある」とイタリア人指揮官は続けた。「そして50日後か、60日後か、80日後か、いつになるかは分からないが、復帰すればシーズン終盤の我々にとって重要な存在になる」

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トッテナムでの出だしは苦難続き

22歳のサヴィオは、最大8500万ポンドに達する可能性のある契約で今夏マンチェスター・シティから移籍して以来、ロンドン北部で苦難のスタートを切っている。トッテナムのプレミアリーグ11試合のうち出場はわずか5試合で、リーグ戦初ゴールも初アシストもまだ記録していない。

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一方、8月のチャールトン戦ではデビュー戦でゴールとアシストを記録し、カラバオカップでの5-1の勝利に貢献した。サヴィオが加わる負傷者リストには、すでにマティス・テル、ミハイロ・ムドリク、シャビ・シモンズ、ウィルソン・オドベールが名を連ねている。また、ルーカス・ベリヴァルも体調不良で出場が不透明だ。

トッテナム、過密な12月へ

直近5試合で4勝を挙げて10位につけるトッテナムは、18位サンダーランドとのアウェー戦に臨む。会場はスタジアム・オブ・ライトだ。その後は12月3日にフラムをホームに迎え、さらに3日後には王者アーセナルとのノースロンドン・ダービーをホームで戦う。