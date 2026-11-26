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トッテナム・ホットスパーに、今夏加入したサヴィオの負傷という新たな痛手が生じた。高額の移籍金でロンドン北部にやって来たブラジル人ウイングは、イプスウィッチ・タウン戦の勝利中に負傷し、再び戦列を離れることになった。

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ブラジル代表サヴィオ、復帰戦で再び負傷

トッテナムが先日イプスウィッチ・タウンに2-0で勝利した試合 に、サヴィオが長期離脱を強いられる見通しという知らせが水を差した。ブラジル人ウイングは10月10日のマンチェスター・ユナイテッド戦（1-1）以来の出場を果たし、後半に途中出場。しかし、見事な単独突破の後に相手ペナルティーエリア内で倒れ、復帰からわずか約20分でプレーを続けられなくなった。

かつてマンチェスター・シティに所属したサヴィオは、医療スタッフの処置を受ける際、ユニフォームで顔を覆い、明らかに落胆した様子を見せた。トンネルへ向かう際には付き添いが必要で、最終的にアーチー・グレイと交代。トッテナムのコーチ陣は筋肉の問題の深刻さを懸念している。

『ジ・アスレティック』によると、トッテナム内部では、サヴィオが年内に再び出場するのは難しいのではないかと強く懸念されている。2026年は注目の対戦を含めて残り7試合。サヴィオが欠場することになれば、チームの計画にとって大きな痛手となる。

再発にデ・ゼルビ監督が憤り

この負傷のタイミングは、創造性の高い選手たちを起用できることの重要性を訴えてきたロベルト・デ・ゼルビ監督にとって、とりわけ痛い。試合終了後にメディアの取材に応じたイタリア人指揮官は、負傷の知らせに失望を隠さなかった。

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デ・ゼルビ監督は「そのことには非常に腹が立っている。サヴィオは我々にとって欠かせない選手だからだ」と語り、「同じケガだ。それが今日の試合で最悪の出来事だ」と続けた。別の筋肉の問題でプレミアリーグ4試合を欠場し、ようやく復帰を果たしたばかりのサヴィオだけに、監督の苛立ちも無理はない。

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ロンドンでの難しい船出

8月にマンチェスター・シティから最大8500万ポンドの移籍金で加入して以来、サヴィオは繰り返すコンディションの問題により、トッテナムで安定したプレーを見せられずにいる。

チャールトン・アスレティックに5-1で勝利したカラバオカップのデビュー戦でゴールを決めたものの、ブラジル人ウイングのトッテナムでの出場はここまでわずか7試合だ。

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トッテナム、12月に重要な試合を控える

トッテナムは日曜日にアウェーでサンダーランドと対戦し、その後はロンドン北部に戻って12月3日にフラムを迎える。続く12月6日には、アーセナルをトッテナム・ホットスパー・スタジアムに迎える重要なノースロンドン・ダービーが待つ。デ・ゼルビ監督率いるチームは現在、勝ち点15でプレミアリーグ10位につけている。