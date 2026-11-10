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トッテナム・ホットスパーとニューカッスル・ユナイテッドは、今後の移籍市場で守備陣を強化すべく、ACミランのセンターバック、コニ・デ・ウィンターを注視している。24歳のベルギー代表は、ルベン・アモリム監督の下でサン・シーロでの先発の座を確立し、複数のプレミアリーグクラブの補強担当者から関心を集めている。

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イングランドのクラブがベルギー人DFを視察

『TEAMtalk』によると、トッテナムとニューカッスルのスカウトは、同じイングランド勢のリーズ・ユナイテッド、ブレントフォードとともに、ここ数週間デ・ウィンターを視察している。また、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーも関心を寄せているとされるが、同メディアは、ベルギー人DFはこの3クラブが作成した幅広い獲得候補リストの一人にすぎないと伝えている。

3バックの右でも2センターバックの一角でもプレーでき、空中戦の強さとボールを持った際の落ち着きで評価を高めている。

ミランで際立つ戦術的な柔軟性

ユヴェントスの下部組織で育ち、期限付き移籍先でトップチームでの経験を積んだデ・ウィンターは、ジェノアへの完全移籍後にイタリアのトップリーグで地位を確立した。その活躍を受けてミランは2025年に同選手をサン・シーロに迎え入れ、デビューシーズンにはクラブでの初ゴールも挙げた。

現在はベルギー代表にも定着したデ・ウィンターは、そこで築いた土台をさらに発展させ、セリエAとヨーロッパリーグの双方でアモリム監督の守備陣に欠かせない存在となっている。フィジカルの強さに加え、後方からパスをつないで攻撃を組み立てる技術も備え、今季はリーグ開幕から11試合中10試合に先発。3度の無失点に貢献し、クラブは首位ラツィオと勝ち点4差の4位につけている。

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交渉で優位に立つミラン

ロンバルディア州のクラブではポジション争いが激しさを増しているものの、内情を知る関係者によれば、24歳のデ・ウィンターは継続的に出場機会を得ていることに満足しており、サン・シーロからの退団を求めていない。クラブ首脳陣は、かつてジェノアに所属した同選手と2030年までの長期契約を結んでおり、将来の構想の中核とみなしている。売却して資金を得なければならない財政的な事情もない。

そのため、同選手をイタリアから引き抜きたいイングランドのクラブは、セリエAの強豪と選手本人の双方を納得させる高額オファーを提示する必要がある。

移籍市場で試されるイタリア勢の決意

デ・ウィンターはミランへの忠誠を公の場で改めて表明しているが、プレミアリーグからの関心の大きさを考えれば、1月と来夏の移籍市場に向けて引き続き注目の獲得候補となるだろう。イングランドのクラブの補強責任者にとって、自身の成長を明確に信頼してきたクラブを離れるようベルギー人DFを説得するのは容易ではない。当面、デ・ウィンターは代表戦による中断明けに、4位につけるアモリム監督率いるチームがセリエA首位ラツィオとの勝ち点4差を縮めることに集中する。