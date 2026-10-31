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ロベルト・デ・ゼルビ監督は土曜夜、トッテナムが10人のクリスタル・パレスを2-0で下して3連勝を飾った後、サンドロ・トナーリを「信じられないほど素晴らしい」と称賛した。トッテナムの指揮官は、18歳のルカ・ウィリアムズ＝バーネットにプレミアリーグデビューの機会を与え、「非常に大きな才能の持ち主」ともたたえた。一方で、完璧を追求するならチームはもっと容赦なく戦わなければならないと認めた。

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デ・ゼルビ監督、トナーリはトッテナムで「2人分の働き」をしたと称賛

トッテナムは、ジャン＝フィリップ・マテタがミッキー・ファン・デ・フェンへの遅れた飛び込みで退場となった後に試合を支配し、アーチー・グレイとヤン・パウル・ファン・ヘッケがゴールを決めた。ファン・ヘッケの得点は、座った姿勢から決めたヘディングゴールとしてプレミアリーグ史上初だった。

デ・ゼルビ監督は試合後の記者会見で、次のように語った。「パフォーマンスには非常に満足している。明確な考えを持った成熟したチームであることを示せたからだ。カウンターを許さなかった。後半に1回だけあったかもしれないがね。非常に多くのチャンスをつくった。完璧を追求するなら、もっと貪欲にならなければならないだろう？ それは個人の問題だ。私が9番や10番の選手なら、得点したいと思うからね。だが、文句は何も言えない。フィジカルコンディションは向上している。今日のトナーリは信じられないほど素晴らしかった。まるで2人多くプレーしているようだった。今日のトナーリは2人分の働きをした」

グレイ、フェルナンデス、マルムシュも称賛

デ・ゼルビ監督は、ほかの複数の選手も称賛した。「アーチー・グレイやロバートソン、2人のセンターバックも良くなっている。彼らは試合の主導権を握る上で非常に良いプレーをした。マテウス・フェルナンデスも、また非常に良いパフォーマンスだった。マルムシュとソランケも非常に良かった。特にボールを失ったときだ。彼らが試合にしっかり入り込んでいたことを明確に示している。クドゥスとマティス・テルも非常に良かった。選手たちは成長しているし、チームも良くなっていると思う。チームは良くなっている」

先制点を挙げたグレイはハーフタイムに交代となった。デ・ゼルビ監督は、グレイがイエローカードを受けており、2枚目のカードを受ける危険を冒したくなかったと説明した。

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ウィリアムズ＝バーネットがプレミアリーグデビュー

ウィリアムズ＝バーネットは終盤に途中出場。モハメド・クドゥスがゴール前でシュートを外さなければ、アシストを記録していた可能性もあった。若手選手に出場機会を与えた喜びを問われたデ・ゼルビ監督は、こう答えた。「ああ、だが私のこれまでのキャリアを見れば分かる。若く才能のある選手がいるとき、私のやり方は変わらない。彼にとって適切なタイミングだと思った。プレミアリーグでは初めての試合だからね。彼の能力を見れば、非常に大きな才能を持っている」

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その10代の選手が際立っていたと指摘されると、「そうだね。非常に、非常に素晴らしい才能だ。とても若いが、素晴らしい才能を持っている」と答えた。

トッテナム、引いた守備の攻略はまだ発展途上

デ・ゼルビ監督は、トッテナムがパレスのように引いて守る相手を崩すには、まだ十分な状態ではないと認めた。「2、3カ月後には、引いて守る相手に対してもっと良いプレーができるレベルに達するかもしれない」

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また、コヴェントリー戦前には最下位だったことを選手たちに忘れないよう求め、「だが、2週間前に自分たちがどこにいたかを忘れてはならない」と語った。