トッテナムがスタンフォード・ブリッジでのジンクスを打破。ロベルト・デ・ゼルビがマテウス・フェルナンデスの一流のメンタリティーを称賛

共有 GOALをGoogleでフォロー

トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、ロンドン西部での圧倒的な戦いぶりを受け、チームのメンタル面の変化を絶賛した。イタリア人指揮官は、後半に感情が高ぶる場面もあった緊迫のロンドン・ダービーで、終始冷静さを保ったマテウス・フェルナンデスのプレーを高く評価した。

広告

フェルナンデスが躍動、スタンフォード・ブリッジで貴重な勝利

トッテナムは戦術面で見事な戦いを見せ、チェルシーを2-0で下す貴重な勝利を収めた。スタンフォード・ブリッジでのプレミアリーグ勝利は、36年間でわずか2度目。統率の取れたプレーに加え、コール・パーマーの一瞬の無謀な行動も生かしてホームの観客を沈黙させた。デ・ゼルビ監督はピッチ上でのチームの闘志を称え、特にフェルナンデスが90分間にわたって卓越したプレーを見せたと評価した。

「選手たちがピッチで戦う姿を見るのが好きだ。フェルナンデスは90分間、非常に質の高いプレーを見せた。彼には自分らしさを発揮し、ボールを持つことを楽しんでほしい。ミスをしても構わない。チームにそうした姿勢を見せてほしい。我々はビッグクラブだ。最近の結果はあまり良くなかったが、我々はトップクラブだ。自分たちらしさを示さなければならない。強いメンタリティーを示さなければならない」とデ・ゼルビ監督は語った。

若手の力がトッテナムの復調を後押し

数的優位に立ったトッテナムは、マティス・テルの見事な個人技でリードを2点に広げた。テルは左サイドから内側へ切り込み、ペンダースを破るシュートを放った。このゴールはテルの印象的なパフォーマンスを締めくくるとともに、クラブの若手選手たちの存在感が増していることを示した。デ・ゼルビ監督は、こうした有望株の成長がチームの長期的な構想の中心にあると語った。

「集団の姿勢を変え、選手たちのパフォーマンスを変えていく。特に、まだ脆さのある選手や、若い選手たちだ。マテウス・フェルナンデスは、マティス・テルと並んでピッチ上で最高の選手の一人だったかもしれない。アーチー・グレイはもっと若いが、メンタリティーは年齢以上に成熟している。私はとてもうれしい。もっと成長し、成長し、成長して、試合ごと、週ごとに良くなっていきたい。我々はもう十分に苦しんだ」と述べた。

広告 広告

スタンフォード・ブリッジでの苦手意識をついに払拭

トッテナムはスタンフォード・ブリッジで厳しい戦績を残しており、1990年以降、同スタジアムで勝ったのは2018年の3-1での勝利のみだった。しかしデ・ゼルビ監督は、現在のチームが過去の選手たちの結果を背負うべきではないと強調。今後に目を向け、北ロンドンのクラブに新たな姿を築くことに集中していると主張した。

「過去の結果は我々の責任ではない。試合に勝てたことは、彼らのためにとてもうれしいし、クラブを誇りに思う。ただ、我々はここ数シーズンのクラブのメンタリティーを変えるために取り組んでいる」とデ・ゼルビ監督は説明した。

デ・ゼルビ率いるトッテナム、次のダービーでも勝利を狙う

トッテナムは順位表で12位に浮上し、チーム全体の士気と自信を大きく高めた。デ・ゼルビ監督は、リーグでさらなる順位浮上を目指す中、選手たちがこの新たな勢いと闘志を今後の国内での試合にも持ち込むことを望んでいる。次の大きな試練となるのは、今週土曜日にホームで迎えるロンドンのライバル、クリスタル・パレスとの一戦だ。ホームサポーターの前で連勝を伸ばす絶好の機会となる。