トッティがサッカーからバスケットボールへ。マキシマ・ローマの新アドバイザーに就任「新たな刺激が必要だった」

フランチェスコ・トッティがバスケットボール界に参入する。トッティはマキシマ・ローマのプロジェクトに、オーナーシップのアドバイザーとして参加し、あわせてファンベース拡大およびコーポレート・ソーシャル・レスポンシビリティー（CSR）業務の発展も担う。クラブが発表した。トッティは、自身の名前と経験を、セリエAからユーロカップに至るまで、ローマをイタリアおよびヨーロッパのバスケットボール界の最高レベルへ引き戻すことを目指すプロジェクトの支援に投じることを選んだ。









新たな刺激――「新たな刺激を求めていたし、新しい挑戦を受け入れて自分を試したいという思いがあった」とトッティは語った。「提示された役割、そして何よりプロジェクトそのものに、私はすぐに納得した。このプロジェクトの能動的な一員になれることをとても嬉しく思っているし、信頼を寄せることを決めてくれたクラブに感謝している。最初の目標は、強固なグループを築き、チームを強化し、イタリアのリーグにおける卓越した存在になるためのあらゆる条件を整えることだ。その後はヨーロッパ、さらにその先を見据える。野心は重要だが、それ以上に大切なのは、長く続くものを築き上げたいという思いだ。私たちはローマとローマの人々に、応援でき、自分たちの存在を重ね合わせることができ、誇りに思えるバスケットボールチームを届けたい。そのために私は、オーナーシップのアドバイザー、ファンベース拡大およびCSR業務担当を引き受けることにした」











