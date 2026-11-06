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テウン・コープマイネルスは、かつてプレーした地に戻り、ユヴェントスのヨーロッパリーグでの重要な勝利に貢献。忘れられない夜を過ごした。オランダ人MFはAZアルクマール戦でゴールを決めたが、この試合で最も注目を集めたのは、兄弟のペール・コープマイネルスとのピッチ上での対決だった。

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アルクマールで繰り広げられた家族の物語

AZとユヴェントスのヨーロッパリーグでの対戦は、トゥーン・コープマイネルスにとって単なる欧州の大会の一戦ではなかった。古巣への帰還であり、兄弟対決でもあった。オランダ側の主将を務める弟ペールと対戦したトゥーンは、ユヴェントスの2-1の勝利を決定づけた。勝負を争う試合ではあったが、両兄弟が育成組織で成長したクラブに戻って過ごした時間を、MFは「素晴らしい夜だった」と振り返った。

試合前には地元ファンが幼い頃の兄弟を描いた横断幕を掲げた。プロとなった2人が欧州の舞台で対戦する前、ともにアルクマールで過ごした日々をたたえるもので、家族の再会に胸を打つ背景を添えた。兄弟との対戦という特別な経験について、コープマイネルスは試合の中にもう一つの勝負があったと表現した。「素晴らしい夜だった。僕たちが勝った。それが一番大切なことだ」と、Sky Sport Italiaに語った。

90分を通じて、兄弟の対抗心は明らかだった。トゥーンは後半、ユヴェントスが2点のリードを奪う中で、弟をからかわずにはいられなかった場面を明かした。「前半は、弟との間でも試合の中に小さな勝負があったかもしれない。彼は左サイドでプレーすることが多かった。それで後半、僕たちは2-0でリードしているぞ、と言ったんだ」と笑いながら付け加えた。

スタンドで落ち着かない父

兄弟がピッチで戦う一方、父はスタンドから見守っていたが、緊張を抑えられなかったという。心理学者として働く父コープマイネルスも、大きな一戦で息子2人が互いに対戦する姿を前に、平静ではいられなかった。トゥーンは、この日の精神的な負担から父が最後まで試合を見ていられなかったという、ユーモラスな逸話を披露した。

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「父は心理学者だけど、僕たちがプレーする試合では緊張しすぎて、手がつけられないんだ」とユヴェントスのスター選手は説明した。息子2人が敵味方に分かれる特別な状況は、父には耐えがたかったようだ。トゥーンは父が早々にスタジアムを離れたことを冗談交じりに語り、「特に今夜は息子が2人ともいたからね。20分後には車に戻ったと思う」と話した。

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兄弟の軽口と試合後の悔しさ

イタリアの強豪に敗れたペールが悔しさを感じたのは当然だろう。特に、試合中に兄からスコアを念押しされた後ではなおさらだ。トゥーンも、AZアルクマールの主将が結果にもからかいにも満足していなかったことを認めた。「ペールは少し怒っていたけど、それでいいんだ」と語り、兄弟の間のやり取りもサッカーの一部だと受け止めた。

家族の話題だけでなく、コープマイネルスは自身の成長とチームの勢いにも目を向けていた。好調を維持するMFは、セリエAで待つ次の挑戦に向け、高い水準を保つ必要性を強調した。「ここ数試合は良いプレーができている。チームのためにすべてを出し切らないといけない。週末のフィオレンティーナ戦でも、この調子を続けなければならない。頭の中では冷静さを保たないと」と締めくくった。

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負傷者続出の中でつかんだ勝利

多数の欠場者を抱えていたルチアーノ・スパレッティ率いるチームにとって、この結果は特に大きな意味を持った。複数の主力選手を欠く中、ユヴェントスはコープマイネルスとランダル・コロ・ムアニの決定力を頼りに、粘るAZを退けた。オランダのホームチームはそれまで欧州の大会で優れたホーム成績を残しており、アウェーチームの勝利はより印象的なものとなった。

終盤にメックス・メールディンクがエールディヴィジのチームに1点を返し、危ない場面もあったが、ユヴェントスは踏みとどまって勝ち点を確保した。この勝利でヨーロッパリーグのリーグフェーズでの立場を強め、国内での戦いに戻る前に士気を高めた。